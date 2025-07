José Alejandro Barrera Palma tiene 28 años de edad. Salió de casa de su mamá, dirigirse a una peluquería en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex) donde trabaja con sus primos, sin embargo, el joven abordó una combi hacia Moctezuma y ahora está desaparecido.

El 2 de julio de 2025 fue visto por última vez tras despedirse de su mamá Alma, quien conversó con Fuerza Informativa Azteca (FIA) sobre la desaparición de su hijo, sin embargo, señala que las autoridades “no se han movido, ni han dado soluciones para encontrarlo”.

"Él es bien tranquilo, bien noble, no se mete en problemas, por eso todos estamos (preguntando) qué es lo que pasó, ¿dónde está mi hijo?”, expresó.

José Alejandro Barrera Palma cortó el cabello a sus sobrinos antes de desaparecer

José Alejandro Barrera Palma, un día antes de desaparecer, acudió a la casa de su mamá en el municipio de Coacalco para cortarle el cabello a sus sobrinos, hijos de su hermana.

El joven se quedó a dormir en aquel domicilio para no exponerse a estar tan tarde en la calle. Al otro día, desayunó un café y un pan, pues no podía quedarse más tiempo a almorzar porque tenía citas para cortar el cabello.

La señora Alma y su hija lo encaminaron a la parada de la combi que sale al Metro Moctezuma, la cual llegó, le hizo la parada y se despidió de sus familiares como a las 11:40 horas aproximadamente, no sin antes recibir la bendición de su mamá.

Una llamada que alertó a la familia de joven peluquero

Alma recuerda que a las 13:17 horas le llamó para decirle que ya iba a llegar a la Avenida Central. Ella le preguntó que si todo estaba bien, como siempre suele hacerlo. Él respondió que sí, todo iba bien.

No obstante, cerca de 20 minutos después, el papá de Alejandro llamó a su hija para preguntar por él porque no contestaba y entraba el buzón de llamadas. Al saber eso, su madre le envió mensaje de WhatsApp y tampoco le contestó; y “hasta hoy a la fecha sigue mandando a buzón”.

Investigan desaparición de José Alejandro Barrera Palma y emiten boletín de búsqueda

La familia de José Alejandro denunció ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la desaparición del joven peluquero, y la Comisión de Búsqueda de Personas estatal emitió el boletín de búsqueda correspondiente.

José Alejandro Barrera Palma mide 1.85 metros, es de complexión robusta, cara ovalada, tiene cabello negro corto, nariz achatada con base ancha, orejas grandes, mentón ovalado, labios gruesos, tez morena, frente amplia, cejas muy pobladas, ojos café oscuro grandes, pómulos prominentes.

Usa lentes con graduación, tiene varios tatuajes en ambos brazos. Tatuajes con los nombres de José y Alma en el brazo derecho, uno con la figura de un diablo en el antebrazo izquierdo, otro de un gato en el brazo derecho.

Hidalgo, la última localización del celular de José Alejandro

José Alejandro actualmente trabajaba en una peluquería con dos primos, local ubicado entre las estaciones del Río de los Remedios y Múzquiz de la Línea B del Metro de CDMX, que va de Ciudad Azteca a Buenavista.

A casi un mes de los hechos, su madre señala que no han tenido avances en la investigación y de él no se sabe nada. “Ya, ya es mucho tiempo y mi hijo no aparece, no sé que esté pasando”, expresó.

“No sé que está pasando, una vez le dije al del Ministerio Público, dígame si se necesita dinero, pero dijo ‘no, es que no es eso, señora, pues tarda'", comentó la señora Alma.

Hasta el momento se sabe que la geolocalización del celular del joven arrojó que estaba en el estado de Hidalgo, información que se supo entre el 3 y 4 de julio, aunque no tiene certeza que el celular aún lo traiga consigo o se lo robaron.

Cualquier información que ayude a la localización de José Alejandro Barrera Palma, favor de llamar a los números de la de COBUPEM, que son 800 216 0361, 800 509 0927 y a la Comisión Nacional de Búsqueda, al 800 028 77 83 y WhatsApp 55 1309 9024.

Alma ha buscado a su hijo en canales, hospitales y no hay señal de él. Además, comentó que no tienen familiares en esa entidad y su hijo no tenía amigos en Hidalgo, por lo que cuestionó que no tendría razón para que estuviera allá.

“Nos fuimos a Tizayuca a buscar, del Ministerio Público de Tizayuca nos mandaron al Semefo de Pachuca, nunca me imaginé pasar esto (...) supuestamente el día que me marcó él ya estaba en Hidalgo; sabrá Dios”.