Alfredo Domínguez Omaña viajó del municipio de Metepec, Estado de México (Edomex), a la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX), para visitar a su papá de 93 años, sin embargo, ya no se supo de él y está desaparecido.

Norma, su esposa, contó a Fuerza Informativa Azteca (FIA), su pareja es un hombre de 64 años, de quien nada se sabe y existen muchas dudas de cómo pudo desaparecer el sábado 26 de julio de 2025.

Un mensaje extraño del celular de Alfredo Domínguez Omaña

Alfredo Domínguez Omaña salió de casa a las 8:30 horas en una Durango Modelo 2015 con pacas MWG 424 A, mientras su esposa visitó a otros familiares en otro lado y quedarían de verse todos en la noche. Entre las 19:00 y 21:00 horas aproximadamente es cuando él suele regresarse a casa, pero ese día no llegó.

No obstante, su hijo se percató que su papá no estaba. Al informarle a Norma, pensaron que tal vez se quedó a dormir en la casa de la colonia Doctores y al día siguiente regresaría.

El domingo por la mañana le envió un mensaje preguntándole si estaba con su papá, pero Alfredo no respondió, de manera que optó marcarle, y tampoco le contestó. Algo extraño pasó. Norma abrió la conversación para saber si ya le había respondido, pero se dio cuenta de que alguien en ese momento estaba escribiendo.

Entonces, dejó el teléfono esperando a que le llegara el mensaje, y se ocupó en otras cosas, pero al regresar no había ningún mensaje y después de 20 minutos llegó uno con la frase: “No, dame, chance dos horas y dile a Diego, por favor”.

Las alarmas se encendieron. Ella, al leer ese mensaje, comenzó a presentir que algo extraño ocurría, pues él no usa la expresión “dame chance”.

“Me empecé a inquietar, me habla mi hijo diciendo ‘le hablé a mi papá y no me contesta’. Me empecé a inquietar más y le dije a mi hermana márcale a Alfredo, le marca y no le contesta, le dije a mis sobrinos márquenle a tu tío, empezamos a llamar y no contestaba”, contó la esposa de Alfredo Domínguez Omaña.

Denuncian desaparición de Alfredo tras no llegar a casa en Metepec

Norma llamó a la casa de su suegro para saber si sabían algo de él, pero le indicaron que salió de la casa de su papá a las 20:30 horas. Norma, al escuchar eso, llamó a Locatel para reportar la desaparición y le indicaron que denunciara lo ocurrido ante la Fiscalía.

A la par que no se sabía de él, un mensaje llegó al celular de una cuñada de Alfredo en el que decía que estaba bien. Estando en la Fiscalía, recordó Norma, varios familiares de su esposo recibieron más mensajes por WhatsApp supuestamente de él.

“Empezó a decir ‘estoy bien familia’, a otros les contestó ‘me encontré a un amigo y una amiga, y estoy con ellos’, a una sobrina le contestó ‘Hola, princesa’, a mi cuñada le contestó ‘dame 10 minutos y después te contesto’, así empezó a responder, a mí no”, pero todos sus familiares creen que no era él quien escribía porque “empleaba palabras como ‘Va'", contó Norma.

Un sobrino de Alfredo, al preguntarle dónde estaba, le llegó una fotografía de una cama destendida diciendo que estaba bien, con unos amigos, pero no se veía a nadie. Cuando comentó sobre esto a la Fiscalía, le dijeron que estaba en un hotel.

La Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX publicó la ficha D/02109/2025/CBP en donde se indica que Alfredo Domínguez Omaña fue visto por última vez en la colonia Doctores. Vestía camisa azul cielo, chamarra y pantalón caqui y zapatos cafés. Además, usa lentes de graduación.

En la Fiscalía les dijeron qué contestar a estos mensajes, para saber si podrían obtener información de dónde se encontraba, hasta que le pidieron al hijo de Alfredo que escribiera a su papá, expresando que la Fiscalía lo estaba buscando y que contestara, pues su familia lo buscaba.

Incluso le mandaron por WhatsApp el boletín de búsqueda, pero solo recibieron una respuesta que decía “diles que les contesto en 10 minutos”, pero su esposa señala que Alfredo no hubiera contestado eso.

Emiten ficha de búsqueda para localizar a Alfredo Domínguez Omaña

La ficha de búsqueda de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México señala que se le vio por última vez en la autopista México-Toluca, a la altura del kilómetro 37.5, en el municipio de Ocoyoacac.

La camioneta en la que iba tampoco ha sido localizada y del señor Alfredo, de quien dice su familia, no hay rastro, en tanto, precisaron, que no es alguien que beba y se vaya de fiesta con amigos.

Un préstamo autorizado y llamadas a buzón

Norma recuerda que recibió un mensaje en el que se había autorizado un préstamo cuyas mensualidades quedarían en siete mil pesos. Luego, notaron que su esposo estaba en línea de manera intermitente y le volvieron marcar, pero ahora ya manda directamente a buzón cuando le llaman y de él nada se sabe.

“El sistema, entiendo y se los he dicho, que sé que es un caso más para ellos, pero para mí es el único y que media hora, mediodía son menos posibilidades de encontrar a mi esposo”, dijo Norma llorando, quien pide a la población que si cuentan con información para encontrar a su esposo, contacten los números oficiales que aparecen en las fichas de búsqueda.