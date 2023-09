Vázquez Mota propone “Ley Hermoso” contra acoso sexual a mujeres deportistas

En la sesión del Senado de la República, la panista Josefina Vázquez Mota, dio a conocer la iniciativa “Ley Hermoso” tras el reciente caso de la futbolista española que sufrió acoso por parte de Luis Rubiales, expresidente de la Federación Española de Futbol.

Al momento de emitir la propuesta, la senadora explicó que “siete de cada 10 niñas abandonan el futbol por falta de espacios seguros, agresiones y acoso sexual por parte de entrenadores”, por esta razón es importante crear espacios seguros en el deporte.

¿De qué trata la “Ley Hermoso”, propuesta de Josefina Vázquez Mota?

Vázquez Mota aseguró que, con la Ley busca crear espacios seguros para niñas, adolescentes mujeres, pues en los últimos años las demandas de acoso y abuso sexual aumentaron.

En el estrado, la senadora leyó un texto con el que ejemplifica el caso de una niña del Estado de México que no puede practicar futbol porque en el equipo sólo hay hombres.

“Ana, es una niña de siete años del Estado de México que no puede jugar futbol en su escuela porque sólo hay un equipo de hombres y las autoridades educativas no la dejan jugar con ellos, le dicen que no puede jugar porque es niña, sin darle opción alguna”, declaró.

Presenté un paquete de iniciativas para crear #EspaciosSeguros y libres de violencia sexual para que niñas, adolescentes y mujeres puedan realizar el deporte de su preferencia en paz y con seguridad.



Así como garantizar la igualdad salarial en el deporte y la capacitación en… pic.twitter.com/CpRf3HICzO — Josefina Vázquez Mota (@JosefinaVM) September 13, 2023

¿Cuál es el objetivo de la “Ley Hermoso”?

La senadora hizo énfasis en los distintos tipos de acoso que viven las niñas y mujeres jóvenes, indicó que no sólo sufren agresiones físicas, también discriminación, misma que se refleja en materia laboral, pues los sueldos muchas veces no son iguales.

“No solamente sufren agresión física, sexual, verbal, sino también discriminación en materia de sueldos y de ingresos, no se le paga lo mismo a una mujer en el deporte que a un hombre, ni se le da la misma publicidad a la mujer en el deporte que a un hombre desde temprana edad”

Tras indicar las formas de agresiones, llamó a los servidores público a promover las capacitaciones en materia de equidad de género, especialmente en el mundo del deporte.

“Que los servidores públicos tengan corresponsabilidad y que en los tres órdenes de gobierno se de capacitación en materia de equidad de género en el mundo del deporte”, agregó.

¿Qué leyes existen a favor de la mujer en México?

En los últimos años se han registrado avances en la ley mexicana respecto a la igualdad de género, algunas de las leyes que existen a favor de las mujeres son: