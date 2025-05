¿Qué vehículos no circulan este 27 de mayo en CDMX y Edomex?

Este martes 27 de mayo de 2025, el programa Hoy No Circula aplicará de forma regular para ciertos vehículos en la Ciudad de México y en la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), que abarca municipios del Estado de México y otras entidades del centro del país. Según información oficial de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), no podrán circular los autos con engomado color rosa y placas con terminación 7 y 8.

Esta restricción forma parte de las medidas de control de emisiones contaminantes en la zona metropolitana del Valle de México, con el objetivo de mitigar los niveles de ozono y mejorar la calidad del aire.

¿Qué vehículos aplican para el Hoy No Circula del 27 de mayo?

De acuerdo con lo establecido por el calendario oficial del programa, el Hoy No Circula del 27 de mayo de 2025 incluye a los siguientes vehículos:

Engomado rosa

Terminación de placa 7 y 8

Holograma 1 y 2

Los autos que cuenten con holograma 0 y 00, así como los vehículos eléctricos e híbridos, están exentos de la medida, de acuerdo con los lineamientos establecidos por Sedema.

Programa Hoy No Circula: Los autos que no circulan el martes en CDMX y Edomex

¿Hay Doble Hoy No Circula este 27 de mayo?

Hasta el momento, la Comisión Ambiental de la Megalópolis no ha activado contingencia ambiental ni ha emitido alerta por mala calidad del aire, por lo que no se aplicará Doble Hoy No Circula este martes. En caso de que las condiciones atmosféricas empeoren durante el día y se alcance un nivel crítico de ozono o partículas suspendidas, la CAMe podría actualizar la información y aplicar medidas adicionales.

Se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales para conocer cualquier modificación en el programa.

Multa por infringir el Hoy No Circula

Circular sin autorización cuando el Hoy No Circula está en vigor puede resultar en sanciones económicas. La multa por violar esta restricción vehicular en 2025 asciende a más de 2,300 pesos mexicanos, y los infractores pueden ser remitidos a corralones oficiales. Además de la sanción, el propietario del vehículo deberá cubrir los costos por arrastre y resguardo del automóvil.

Las autoridades ambientales recomiendan a los conductores consultar con anticipación las restricciones aplicables y evitar desplazamientos innecesarios durante las horas pico.