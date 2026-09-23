Un joven apuñalado junto a un arroyo y otro baleado en la pierna: Dos hechos violentos movilizan a la policía en la Zona Metropolitana de Guadalajara

La inseguridad volvió a pegar en las calles de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, durante las últimas horas.

Dos agresiones distintas en colonias de Guadalajara movilizaron a paramédicos y unidades de la policía municipal. En el primer hecho, un joven terminó grave al recibir una agresión directa con arma blanca en el tórax. En el segundo caso, una discusión acalorada escaló hasta que se llegó a los balazos.

Esto es todo lo que ocurrió en ambos puntos del estado de Jalisco.

Autoridades locales acudieron a resguardar las escenas de los ataques en Guadalajara.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre recibió un imp4cto de bal4 en una de sus extremidades después de participar en una riña, los hechos se registraron en la Col. López Portillo en #Guadalajara.



Con información: Diego García (@DiegoGarciaH_).



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Hallan a joven apuñalado en la colonia 1 de Mayo

La primera agresión se registró sobre las calles 12 de Diciembre y 3 de Mayo, en la colonia Primero de Mayo.

Habitantes de la zona se dieron cuenta de que un muchacho de 24 años estaba tirado junto a un terreno por donde pasa un arroyo, por lo que llamaron rápido a los números de emergencia para pedir auxilio.

Trasladan a joven apuñalado a hospital

Al llegar al lugar, los paramédicos confirmaron que la víctima presentaba una herida profunda de arma blanca en el pecho.

Por la gravedad de la lesión, los especialistas lo estabilizaron en el lugar para trasladarlo de urgencia a una institución de salud cercano. Hasta el momento no hay detalles sobre quién o quiénes lo atacaron.

🔴#IMPORTANTE | Un joven de 24 años fue apuñal4do en el pecho y trasladado grave hasta un puesto de socorro, los hechos se registraron en la Col. Primero de Mayo en #Guadalajara.



Con información: Diego García (@DiegoGarciaH_).



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Riña termina a balazos en la López Portillo

Casi al mismo tiempo, la violencia se desató en la colonia López Portillo.

Un pleito entre varios sujetos sobre la calle David Berlanga subió de tono hasta que uno de los involucrados sacó un arma y disparó contra su oponente.

Joven resulta lesionado en la pierna

La víctima, un joven de entre 20 y 25 años, recibió al menos un balazo en una de sus extremidades.

Médicos acudieron al cruce para atenderlo y llevarlo a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como regular.

Autoridades inician las investigaciones

Policías de Guadalajara acordonaron la zona del tiroteo para buscar casquillos y levantar testimonios de vecinos, dejando ambos casos en manos del Ministerio Público para dar con los responsables.