Tras caer de un edificio y estar en coma, joven despierta y revela quién la empujó

En La Plata, Argentina, una joven de 22 años cayó desde el balcón de un edificio y estuvo en coma por más de un mes, cuando despertó culpó a su pareja de un intento de feminicidio, hecho que conmocionó a la capital de la provincia de Buenos Aires.

La historia de Sofía Tummo inició el pasado 28 de marzo cuando se encontraba en un edificio residencial en el que habitaba y al que habría llegado su pareja, Facundo Lemos, con quien discutió por un momento, según narraron testimonios a medios de comunicación argentinos.

Minutos después, algunas personas del edificio escucharon un estruendo y se reportó el "accidente" de Sofía Tummo, quien fue trasladada a un hospital para recibir atención, confirmando que entró en coma por el impacto. Al respecto Facundo Lemos señaló que se trató de un intento de suicidio y se retiró de la clínica.

Novia acusa a su pareja por intento de asesinato

Los hechos permanecieron en el hermetismo hasta que, cuatro semanas después, Sofía Tummo despertó del coma y acusó directamente a Facundo Lemos de un intento de asesinato, lo cual dejó sorprendidos a los agentes de la policía que investigaban la caída desde el balcón como un caso de suicidio.

Sofía narró que esa noche, su pareja la agredió en al menos dos ocasiones antes de empujarla por el balcón. Ella intentó calmar la discusión, pero señaló que Facundo Lemos no cedía y pasó de los gritos a las agresiones físicas hasta que llegó al extremo de lanzarla.

Estas afirmaciones fueron corroboradas posteriormente con informes médicos del hospital y testigos que viven en el mismo edificio, por esta razón los oficiales detuvieron a Facundo Lemos, quien ahora es investigado por tentativa de homicidio.

Surge video de caída

Una vez que se confirmaron los hechos, esta semana surgió un video de cámaras de seguridad que grabaron el momento en el que la joven cae al vacío ante el asombro de dos personas que caminaban justo por la escena del "accidente".

Segundos después del impacto, personas que transitaban por la calle y vecinos reportaron el hecho y se mantuvieron pendientes de la joven hasta el arribo de los paramédicos. Este caso conmocionó a La Plata, Argentina, ciudad donde familiares y amigos de Sofía Tummo pidieron justicia por el intento de homicidio.