Lucero vivía violencia familiar y su amiga Sandra intentó ayudarla ambas fueron asesinadas

Lucero Reyes y Sandra Flores fueron encontradas sin vida el domingo 7 de mayo, los vecinos de la Colonia Escorial en el municipio de Ramos Arizpe en el estado de Coahuila se encuentran consternados y conmocionados por el doble feminicidio que se registró en este sector ubicado al poniente de la ciudad.

“Estamos bien asustadas por lo que pasó, -¿qué opina de esta situación, que pasó?- tan cercas de un asesino más que nada las niñas del kinder y mi niña de la secundaria y él siempre andaba a fuera, -¿conocía a Lucero?- si pues de la escuela, -¿aquí tenía a sus niños?- si, -¿cuántos hijos tenía?- dos la niña y el niño, estaba con mi muchacha la niña, estaban juntos,” declaró Juanita Amador, vecina de la Colonia Escorial.

“Ya habíamos visto que la habían reportado así desaparecida pero yo no quería que, yo quería que la encontraran también pero pues no fue así, -¿les dio tristeza?- la verdad si, no lo podemos creer,” expresó otra vecina de la Colonia Escorial, Yara Berenice Saucedo.

Tras darse a conocer el hallazgo sin vida de los cuerpos de Lucero Reyes de 27 y Sandra Flores de 35 años. Al interior del domicilio donde vivía Lucero en la Calle Lago Alameda, los vecinos de esta colonia señalaron haber escuchado que Lucero sufría de violencia familiar por parte de su pareja Sixto, quien es señalado hasta el momento como el presunto responsable de los hechos y a quien calificaron como una persona rara.

Además Juanita Amador, vecina de la colonia continuó su declaración a las cámaras de Fuerza Informativa Azteca: “yo lo miraba siempre afuera fumando y caminaba alrededor de su camioneta pero no se miraba nada bien se miraba rarito y ella pues siempre trabajando aquí en merco pero pues nunca se imaginaron uno algo así, -¿y a Sandra también la conocía?- no, a la otra muchacha no, -¿era como muy encimoso?- yo creo que sí, siempre andaba a tras de ella siempre andaban muy juntos.”

De acuerdo con los vecinos Lucero Reyes era una madre de familia muy trabajadora y que siempre estaba al pendiente de la educación de sus hijos de 10 y 7 años de edad. Mientras que Sandra Flores de 35 años hace apenas 3 meses se había mudado al domicilio.

Una cinta de seguridad es lo que ahora sobresale en la casa donde habitaban las dos madres de familia en la Colonia Escorial, en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila. Trascendió que Lucero nunca denunció la violencia familiar de la que era víctima y de la cual su amiga Sandra Flores intentó rescatarla.

Ahora el ex esposo de Lucero Reyes, Sixto se encuentra prófugo con sus dos hijos.