Ingeniero en sistemas deja su trabajo en México para ir a Canada, ahora gana más como “pollero”
Un joven titulado como Ingeniero en sistemas renunció a su trabajo en México para ir a trabajar en Canadá en donde gana más dinero como “pollero”.
Un joven llamado Erick ha causado gran revuelo en redes sociales debido a un video en el que pone de manifiesto que en ocasiones las oportunidades laborales y bien pagadas son pocas en México. Erick renunció a su trabajo como Ingeniero en sistemas en una empresa en México para ir a trabajar en Canadá.
En su video que se hizo viral en TikTok, señala que consiguió trabajo en una empresa en donde le pagaban un sueldo de 12 mil pesos al mes, con jornadas laborales de seis a ocho horas y con tan solo un día de descanso. Todo esto a pesar de que cuenta con su título de Ingeniero en Sistemas.
Sin embargo, como las oportunidades laborales con buena paga en ocasiones son pocos en México, este joven llamado Erick, optó por ir a otro lugar, luego de considerar que ese salario mensual no era suficiente ni por el tiempo invertido ni por su talento.
Erick migró a Canadá, en donde consiguió empleo en una empresa de alimentos para cortar y empaquetar pollo; aqui es donde la historia causa sensación dbido a que por ser litermente un "pollero", recibe un sueldo de 56 mil pesos mensuales, aunque con una jornada de trabajo muy similar a la que se sometía en México.
Ingeniero renuncia a su trabajo en México, ahora en Canadá gana más como "pollero"
Erick publicó un video en TikTok en donde muestra una serie de imágenes en donde comparó primero su estilo de vida en México y posteriormente el estilo de vida que lleva en Canadá, aunque con su trabajo como pollero.
Erick detalla que en esa Canadá, actualmente le pagan 14 mil pesos empaquetando y cortando el pollo, mientras que en México ganaba 12 mil pesos mensuales, aún y con tantos años de estudio y con su título de Ingeniero en sistemas.
Esto ha hecho que no se arrepienta de su decisión de abandonar su país para ir a trabajar en Canadá en donde ha logrado una mejor calidad de vida.
Su video provocó que docenas de personas opinaran acerca de la situación laboral en México pero sobre todo de las desigualdades salariales que existen. Todo esto nos conlleva a la denominada "fuga de talento" y sobre todo de "mano de obra".
@erickibarra248 Respuesta a @Lety Vázquez Mireles ♬ For My Raza - Rozay