VIDEO: Así fueron los desmanes en Francia que dejaron 2 muertos tras celebraciones del PSG en la Champions League

Ils n’ont plus d’excuses, plus de limites, plus d’humanité: ce sont des sauvages.



Si jeunes, déjà irrécupérables.



Hier, ils ont ravagé Paris. Aujourd’hui, ils remettent ça.



Pas pour fêter le PSG.



Mais pour cogner, casser, piller.



Ces racailles veulent juste imposer leur loi.… pic.twitter.com/AQEdYH73kr