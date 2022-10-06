Discrimnación y desigualdad, temas en la Asamblea General de la OEA

Inició en Lima, Perú la 52 Asamblea General de la Organzación de Estados Americanos, OEA que reúne a cancilleres y Líderes representantes de 31 naciones del continente. El lema de la reunión es "Juntos contra la desigualdad y la discriminación".

En su momento, Secretario General de la OEA, Luis Almagro, dijo que la Asamblea General en Lima servirá para “dar prioridad a lo que se necesita del esfuerzo común, más allá de dificultades y de las diferencias”. “El desafío que presenta Perú de luchar juntos contra la desigualdad y la discriminación es más vigente que nunca”.

Estados Unidos está representado por el Secretario de Estado, Anthony Blinken, quien llegó procedente de Chile.

📸 Tomando la fotografía oficial de la #AsambleaOEA en Perú pic.twitter.com/l7PIDm5E3W — OEA (@OEA_oficial) October 6, 2022

Al inicio de la reunión el presidente peruano, Pedro Castillo, dijo que esperaba que todas las partes participantes pudieran priorizar el abordaje de la desigualdad y la discriminación con enfoques prácticos.

El objetivo del encuentro es garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para mujeres, trabajadores, grupos indígenas y afrodescendientes.

Almagro reconoció que la desigualdad y la discriminación viven en cada calle de cada barrio de cada ciudad del hemisferio, en cada lugar apartado y sin servicios básicos, en cada injusticia en la organización del tejido social de los países y llamó al trabajo mendiante el diálogo, la democracia y la paz...

Llamado a la democracia en Nicaragua

Nicaragua es uno de los ausentes en la reunión, y el Secretario General de la OEA recordó que la nación centroamericana se ha alejado de la organización y que incluso ha ignorado los llamados que se le han hecho en pro de la democracia y nuevamente pidio respeto a los derechos humanos, y la liberación de los presos políticos, entre los que se cuentan periodistas, estudiantes, políticos y sacerdotes católicos.

Presidente de Ucrania pide apoyo de Las Américas

"¿De qué lado estaría Simón Bolívar en la guerra que desató Rusia contra Ucrania? ¿A quién apoyaría José de San Martín? ¿Con quién simpatizaría Miguel Hidalgo?", dijo el mandatario ucraniano invocando a los libertadores del continente. https://t.co/KZhoJRXG6N — CNN en Español (@CNNEE) October 6, 2022

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky pidió a la Asamblea General de OEA, pidió que apoyen de manera enérgica las sanciones contra Rusia, que piensen en qué lado de la historia estarían, Simón Bolívar, Miguel Hidalgo y San Martín, los liberadores de América.

