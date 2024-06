"¡Actitud banda!” Joven gana 600 pesos en menos de 4 horas; en esto consiste su trabajo (VIDEO)

“¡Haciendo Musiquita!” Es la descripción de un video publicado por Bertho Favela Underground, un joven que asegura y documenta cómo es que se gana 600 pesos en menos de 4 horas.

En el video, que se viralizó en las redes sociales, Bertho dice que salió de trabajar a las 6:15 de la mañana y su misión para su jornada es juntar $600 pesos, esto debido a que tiene que hacer un pago de $560 pesos antes de las 11 de la mañana. En las imágenes se pueden observar las monedas que gana durante lo que él dice que es su primer show; este joven dice que en su primer viaje le va bien, “el primer show siempre es espectacular… siempre nos va bien”.

¿Qué hace este joven para ganar 600 pesos en menos de 4 horas?

Bertho Favela Underground es un joven que se dedica a la música, en especial al rap, hip-hop y free Style; en sus jornadas se sube a cantar rap en los camiones.

En su video más reciente, que dura prácticamente 2 minutos, este joven plantea la misión para su jornada laboral, dice que debe reunir 600 pesos en menos de cuatro horas y documenta el dinero que va ganando en cada uno de sus viajes, de hecho hasta se cuestiona: “¿Se podrá? ¿Aguantará la garganta? O ¿soy tan cabrón que sí lo logro?”

Aunque no muestra sus trayectos y show en los camiones, este joven documenta el dinero que va juntando tras cada una de sus presentaciones y aunque no le dan mucho dinero, Bertho insiste, no se desanima y en ningún momento pierde la actitud: “Porque la vida es maravillosa mi carnal, solamente falta de tu actitud para que sea increíble”, asegura.

Una personita me dio 20 varos, pero si esa persona no me hubiera dado ese 20, hubiera falseado Bertho Favela Underground

A las 7:44 de la mañana, es decir, una hora y media después de que comenzó a trabajar, este joven ya acumuló 238 pesos de “rapear” en los camiones de la Ciudad de México.

Usuarios reaccionan a video de joven que gana 600 pesos en menos de 4 horas

Entre los comentarios efectuados por los usuarios de TikTok se destacan muchos en lo que la gente le felicita y reconoce por su labor, otros señalan que no entienden a ciencia cierta a qué se dedica y como siempre también existen las reacciones “malviborsas”.

“Con ese dinero que ganas has de tener una casa abien padre, pq yo ganando eso estaría súper bien, si dices que ganas 1 mil diarios, es un muy dinero”; “Si diario le echarás las mismas ganas la neta ya fueras no millonario, pero si tendrías buena lana”, son algunos de los comentarios en el video de Bertho en TikTok.

En respuesta, Bertho Favela Underground les asegura que: “La neta esta cabrón llevar el mismo ritmo todos los días, la neta la garganta no resistiría”.