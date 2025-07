Dolor de muelas provoca la muerte de joven en Coahuila; creían que tenía paperas

Un dolor de muelas que no parecía grave terminó por arrebatarle la vida a Luis Santibañez, un joven de tan solo 24 años originario de Saltillo, Coahuila, quien fue diagnosticado con muerte cerebral tras una infección.

¿Cómo empezó la infección de Luis?

De acuerdo con el testimonio de su hermana Alondra, Luis empezó a sentir molestias en una muela, pero se lo trató con antibióticos, ya que al principio no parecía nada grave.

Sin embargo, el dolor no cedió y estos medicamentos poco le estaban funcionando. Con el paso de los días, su cuello comenzó a inflamarse, lo que hizo pensar a la familia que podría tratarse de paperas.

Pero la realidad es que la infección había avanzado silenciosamente, y al no recibir tratamiento, las bacterias comenzaron a propagarse desde la muela hacia otras zonas del cuerpo.

Luis murió tras una infección dental en Saltillo

Cuando Luis fue llevado al Hospital General de Saltillo, los médicos confirmaron que la infección ya se había extendido a la garganta y a los pulmones.

Luego de someterse a un par de cirugías para drenar el líquido acumulado en los pulmones, una tomografía reveló que su cerebro también presentaba inflamación, especialmente en el tallo cerebral, una zona clave para el control de funciones vitales.

Poco después, Luis fue diagnosticado con muerte cerebral. “El corazón de mi hermano dejó de latir, ya no lo reanimaron. Comprobaron que era muerte cerebral porque no tenía ninguna reacción y ya no estaba sedado”, explicó su hermana con dolor.

¿Las infecciones de muela pueden causar la muerte?

Aunque suele considerarse un problema menor, una infección dental, como cualquier otra, puede llegar a causar la muerte si no se trata a tiempo.

Las bacterias pueden entrar al torrente sanguíneo y propagarse a órganos vitales como los pulmones o el cerebro. En el caso de Luis, la infección avanzó rápidamente desde la boca hasta afectar la garganta, el cuello, los pulmones y el sistema nervioso central.

De acuerdo con especialistas, una muela infectada puede derivar en abscesos profundos, dificultad para respirar, septicemia (infección generalizada) e incluso meningitis. Por ello, este tipo de infecciones solo puede permanecer sin tratamiento durante unos días o semanas.

¿Cuándo acudir al dentista por un dolor de muelas?

Un dolor de muela que dura más de uno o dos días, que impide comer, que causa inflamación, o que no mejora con analgésicos comunes debe ser atendido de inmediato por un dentista.

Algunos síntomas comunes incluyen:



Dolor que puede extenderse a la mandíbula, el cuello o la oreja.

Hinchazón o enrojecimiento alrededor de las encías.

Bolsas de pus.

Mal aliento o mal sabor en la boca.

Fiebre.

Es importante evitar la automedicación, ya que algunos antibióticos mal usados pueden enmascarar los síntomas sin atacar el problema de raíz, causando daños mayores.