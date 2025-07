¿Se enfrió la Tierra? La sorprendente verdad sobre el afelio

¿Alguna vez te preguntaste si la distancia de la Tierra al Sol realmente afecta el calor que sientes? Con el reciente afelio pasando desapercibido en tu termómetro, es natural cuestionar qué papel juega este fenómeno astronómico en nuestra temperatura global.

Prepárate para desmontar un mito común y descubrir por qué, a pesar de estar más lejos del Sol en ciertos momentos, el frío o el calor en tu ciudad no dependen de ello.

¿Qué es el afelio y cuándo se produce?

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el afelio es el punto de la órbita de un planeta alrededor del Sol en el que se encuentra a la máxima distancia de este. En el caso de la Tierra, este fenómeno ocurre una vez al año, generalmente a principios de julio.

¡Hace unos días! El afelio ocurrió el pasado 3 de julio de 2025, lo que significa que en ese momento, nuestro planeta se sitúa a unos 152,1 millones de kilómetros del Sol, aproximadamente 5 millones de kilómetros más lejos que en el perihelio, que es el punto más cercano y ocurre a principios de enero.

¿Se enfría? Así es como afecta el afelio al clima

¡Que no te engañen! La razón por la que el afelio se da en julio y no en otra época es simplemente por la posición orbital actual de la Tierra; es una cuestión de la geometría de la órbita terrestre y no está relacionada con las estaciones o el clima.

Respecto a su impacto en el clima mundial, la influencia del afelio es mínima o prácticamente nula. Aunque podría pensarse que al estar más lejos del Sol la Tierra debería enfriarse, en realidad la distancia al Sol varía solo un 3% entre el perihelio (el punto más cercano al Sol) y el afelio, lo que representa una diferencia térmica muy pequeña, comparable a alejarse unos centímetros de una fuente de calor.

El clima y las estaciones en la Tierra están determinados principalmente por la inclinación del eje terrestre (23,5° respecto a la perpendicular de la órbita), no por la distancia al Sol.