¡Fue un milagro! Joven que sobrevivió a quemaduras de tercer grado acude a la Basílica de Guadalupe a dar gracias

Cristian, de 18 años, pensó que iba a morir a causa de las heridas y el dolor tan intenso que le provocaron quemaduras de segundo y tercer grado. Afortunadamente sobrevivió y lo primero que pidió al salir del hospital fue que lo llevaran a la Basílica de Guadalupe para dar gracias por su recuperación.

Fue así que al salir del hospital Rubén Leñero donde fue dado de alta por las quemaduras en genitales, piernas y glúteos que sufrió el 18 de noviembre cuando dos alumnos le arrojaron gasolina y le prendieron fuego en el taller de una escuela técnica en Texcoco, en el Estado de México, se dirigió a La Villa acompañado de su familia y amigos.

#VIDEO | Primeras imágenes de #Christian al salir del hospital Rubén Leñero.



Fue dado de alta por las #quemaduras de segundo y tercer grado en genitales, piernas y glúteos.



Alumnos le arrojaron #gasolina y le prendieron fuego en #Edomex.

Cristian considera que su caso fue un milagro

Cristian sonrió al llegar a la Basílica de Guadalupe donde dió gracias a la Virgen porque sobrevivió a las quemaduras. Al salir, lo primero que quiere comer es pizza y no va a regresar a la escuela de mecánica, quiere ser barbero estilista.

Con voz cortada contó a los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca lo que habló con la Virgen Morena.

“Estaba pidiendo salud por mi familia. Que nunca me deje solito la Virgencita… Le estaba agradeciendo todo lo que hizo por mí”, contó.

Asimismo, aseguró que su recuperación fue un milagro, pues la gravedad de su caso le hizo pensar que no resistiría.

“Siento que fue un milagro porque en verdad yo me veía grave en el hospital y ya no quería llegar al hospital, ya no podía”, relató.

En este momento, sale del Templo Mariano y regala estampas con la imagen de la "Morenita del #Tepeyac".

Creyentes felicitaron a Cristian en la Basílica de Guadalupe

De igual forma, entre lágrimas, familiares y creyentes se acercaron a Cristian para felicitarlo por su recuperación.

“Felicidades hijo, yo te ví por televisión, cuídate mucho y échale ganas. Que Diosito te acompañe y te cubra”, le dijo una señora que se acercó a abrazarlo.

Ante tales muestras de cariño, el joven dio las gracias por los mensajes de apoyo y contó que fue en la misma Basílica de Guadalupe, donde fue bautizado, por lo que significa tanto para él.

“Estoy agradecido de que me tuvieron en sus oraciones día con día. En verdad estoy agradecido, no se como pagarles”, agregó.