¡Por poquito! Joven se salva de dramático choque en Perú que dejó 21 heridos

Un joven se salvó por poquito de un dramático choque entre dos camionetas de transporte público en Lima, Perú. El accidente dejó al menos 21 heridos, tres de ellos de gravedad, quienes permanecen en cuidados intensivos.

El momento quedó grabado en cámaras de seguridad de la calle; el video se volvió viral rápidamente en redes sociales por lo impactante del accidente, donde se ve que un joven apenas alcanzó a cruzar la avenida.

Video del choque entre dos camionetas en Perú

En las imágenes se pudo ver cómo una camioneta blanca golpeó por detrás a un vehículo más pequeño, al mismo tiempo chocó de frente contra otra camioneta. Lo impresionante del video es que en ese momento un joven iba cruzando.

El chico logró correr segundos antes de que las camionetas colisionaran; además, cuando algunas partes de los vehículos siniestrados salieron volando, el joven nuevamente alcanzó a esquivar una puerta, la cual pasó a un costado de él.

🚨Triple choque dejó a 21 personas heridas en San Juan de Lurigancho - Chosica.



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Algunos transeúntes se acercaron al lugar del choque para tratar de ayudar a las personas heridas. Los servicios de emergencias también acudieron para trasladar a los lesionados a un hospital cercano.

En el video se aprecia como los servicios de emergencia atendieron a algunas personas en el lugar, incluido el conductor de una de las camionetas, a quien los paramédicos tuvieron que sacar.