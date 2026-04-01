¡Ya abrió la plataforma! Inicia el nuevo registro para Jóvenes Construyendo el Futuro 2026; pasos para inscribirse

¡Atención! Este 1 de abril 2026, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro abre nuevos espacios de trabajo para que las y los mexicanos de entre 18 a 29 años de edad, puedan abrirse paso en el mercado laboral de l país, pero ¿cómo registrarse en la plataforma?

Los beneficiarios del programa reciben un apoyo económico de $9 mil 583 pesos al mes, además de seguro social y otros beneficios.

¿A qué hora abre la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro HOY 1 de abril 2026?

¡Qué no se te paso! Al parecer la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro se activa a partir de las 0:00 horas de este 1 de abril 2026.

Se recomiendan a los interesados entrar lo más temprano posible a la plataforma, pues tendrán mayor probabilidad de elegir distintas alternativas de trabajo o la que más les convenga.

Hoy 1 de abril comenzó el periodo de postulaciones de Jóvenes Construyendo el Futuro.



Aplica para personas de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan y buscan vincularse a un centro de trabajo.



Registro:

https://t.co/xYnspTlZUS pic.twitter.com/QjTfE7TYiE — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) April 1, 2026

Requisitos para registrarse en Jóvenes Construyendo el Futuro 2026

Si estás interesado en inscribirte a Jóvenes Construyendo el Futuro en febrero 2026, lo único que necesitas es contar con los siguientes requisitos.



Tener entre 18 y 29 años de edad

No estudiar o trabajar

Participan todos los niveles educativos

Documentos indispensables para registrarse en Jóvenes Construyendo el Futuro 2026

Identificación oficial vigente; puede ser tu credencial de elector o pasaporte.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio; no debe ser mayor a tres meses.

Pasos para registrarse a Jóvenes Construyendo el Futuro en 2026

Para registrarte en Jóvenes Construyendo el Futuro 2026, lo único que tienes que hacer es ingresar a la página oficial del programa, y seguir estos pasos:



Dirígete al apartado de “Aprendices”.

Elige el botón “Generar folio"; tendrás que llenar el formato de pre registro.

Para generar un folio de registro debes ingresas la Clave Única de Registro de Población (CURP); con esto validarás tus datos.

Debes proporcionar la siguiente información: Correo electrónico, número telefónico, código postal y entidad de residencia.

Una vez lleno el formulario, activa las casillas para confirmar que no estudias ni trabajas; debes aceptar el aviso de privacidad.

Después de concluir el pre registro, el sistema mostrará un número de folio de aspirante, así como el nombre de usuario con el que quedó registrado.

Al abrir el sistema de registro, las personas que se dieron de alta como aprendices, podrán elegir el centro de trabajo de tu interés. Al elegir el centro de trabajo los aspirantes deberán presentarse en una entrevistas de trabajo, la cual determinará si se quedan o no.