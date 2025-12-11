Jóvenes Construyendo el Futuro aumenta su apoyo en 2026: recibirán más de 9 mil pesos

Si eres beneficiario o estás pensando registrarte en Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), esto te interesa, ya que a partir de 2026, el programa aumentará el apoyo mensual.

Hay que recordar que con el programa se busca capacitar a personas menores de 29 años en diferentes centros de trabajo durante 12 meses, ofreciendo además seguro médico.

¿Cuánto pagará Jóvenes Construyendo el Futuro en 2026?

De acuerdo con información oficial, cada beneficiario recibirá a finales de mes: 9 mil 582 pesos mensuales a partir de enero 2026. Además del seguro médico del IMSS que incluye:



Enfermedades

Riesgos de trabajo

Maternidad

De acuerdo con las especificaciones de JCF, los aprendices deben cumplir entre 5 y 8 horas diarias, de lunes a viernes. Justificando siempre sus faltas para no ser dados de baja del programa.

¡@JovConFuturo aumenta su apoyo económico para 2026!



🎉 Las y los aprendices recibirán $9,582 durante su capacitación en centros de trabajo.



El @GobiernoMX está comprometido con el bienestar y el acceso al trabajo para las juventudes. 👷🏻‍♀️👷🏻‍♂️



👉 https://t.co/xh2pDdNLjz pic.twitter.com/q8yJXsjigG — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) December 5, 2025

¿Cómo registrarse en Jóvenes Construyendo el Futuro?

Si quieres unirte, el proceso es completamente en línea y muy sencillo. El registro se hace desde la página oficial: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx

Antes de iniciar, es importante reunir los siguientes documentos y cumplir con los requisitos mínimos, como:



Tener entre 18 y 29 años

No estar estudiando ni trabajando al momento del registro

Contar con identificación oficial (INE)

CURP

Presentar comprobante de domicilio vigente

Subir una fotografía y completar la ficha de registro en la plataforma

Una vez que se abra la convocatoria, los interesados podrán elegir el centro de trabajo donde desean capacitarse, aunque serán los tutores quienes terminen por aceptarlos mediante entrevistas. Recuerda que el registro para 2025 ya cerró, por lo que se espera que a mediados de enero se vuelva a abrir otra oportunidad.

Al finalizar, los participantes reciben una constancia de capacitación, documento que les ayuda a incorporarse al mercado laboral con mayor facilidad.

Aunque recientemente el gobierno federal destacó un récord en cifras de empleo, y pese a que especialistas advierten que estos números podrían no estar cerca de la realidad, se espera que con este programa más jóvenes encuentren un espacio para que puedan acceder a salarios dignos.

