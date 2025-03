Dan aviso para beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro; confirman fecha del siguiente pago

Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) es un programa enfocado en apoyar a jóvenes que no están trabajando ni estudiando, ayudándoles a adquirir herramientas para integrarse al mundo laboral.

De acuerdo con lo estipulado, además de recibir capacitación, los beneficiarios reciben un apoyo económico mensual, lo que hace de este programa una gran oportunidad para aquellos que buscan mejorar su futuro profesional.

Fecha oficial del próximo pago de Jóvenes Construyendo el Futuro

Para los beneficiarios de este programa, la fecha más esperada es la del pago mensual. En marzo de 2025, el siguiente pago correspondiente será realizado este viernes 28 de marzo.

Este depósito será el tercero de este año y corresponde a los jóvenes que ya están inscritos y cumpliendo con los requisitos establecidos por el programa.

Si eres uno de los beneficiarios, recuerda que este apoyo te ayudará a continuar con tu formación y cubrir algunos gastos mientras adquieres nuevas habilidades.

¿Cuánto dinero dan en Jóvenes Construyendo el Futuro 2025?

En el año 2025, los que participan en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro recibirán un apoyo económico mensual de 8 mil, 480 pesos, que es equivalente al salario mínimo vigente.

Este monto está diseñado para cubrir algunos de los gastos del beneficiario mientras recibe capacitación en diversas áreas. Además, el programa incluye un seguro médico proporcionado por el IMSS, lo que garantiza a los jóvenes un respaldo en cuanto a salud durante su participación.

¿Cómo me registro a Jóvenes Construyendo el Futuro?

Si estás interesado en formar parte de Jóvenes Construyendo el Futuro 2025, el proceso de inscripción es completamente en línea, aunque para poder ser uno de los beneficiarios deberás cumplir con los siguientes requisitos:



Tener entre 18 y 29 años.

No estar estudiando ni trabajando.

Contar con los siguientes documentos: identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y una fotografía reciente.

Proceso de registro:

Ingresa a la plataforma digital oficial del programa.

Completa el registro con tus datos personales y sube los documentos requeridos.

Una vez registrado, podrás elegir el área de formación que más te interese.

Cuando seas seleccionado para una vacante, recibirás capacitación profesional en el área de tu preferencia. Durante este tiempo, contarás con un tutor que te guiará en tu proceso de aprendizaje.

¡Recuerda! El próximo periodo de inscripciones para Jóvenes Construyendo el Futuro comenzará el 1 de abril de 2025. Así que, si aún no te has registrado o si conoces a alguien que quiera participar, es importante estar al tanto de las fechas para no perder esta oportunidad.