Esto pasa con los pagos de Jóvenes Construyendo el Futuro durante las vacaciones de verano

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro en su pasada conferencia matutina del martes 9 de julio, pues surgió la duda de si el pago se suspendería en vacaciones de verano. Aquí te contamos lo que tienes que saber.

¿Cuánto pagan en Jóvenes Construyendo el Futuro 2024?

Hasta el momento hay 274 mil 56 jóvenes que reciben el pago mensual de 7 mil 572 pesos al mes, lo equivalente a un salario mínimo. Además de seguro médico a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Según cifras del gobierno federal, el programa ha beneficiado a 2 millones 973 mil 449 jóvenes desde el año 2019, siendo 58% mujeres y 42% hombres.

📲Aprendiz, si deseas ponerte en contacto para recibir asesoría en cualquier proceso de tu #capacitación, esta información es para ti. pic.twitter.com/HdKChKEKJT — Jóvenes Construyendo el Futuro (@JovConFuturo) July 11, 2024

¿Los pagos de Jóvenes Construyendo el Futuro se suspenden en vacaciones de verano?

El presidente López Obrador afirmó que las mujeres y hombres de 18 a 29 años de edad que actualmente están inscritos en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro tienen asegurado hasta diciembre el pago del apoyo económico mensual que reciben por capacitarse en comercios, empresas, talleres, entre otros lugares de trabajo.

Por lo que no se suspenderá en vacaciones de verano. Asimismo, es importante destacar que al ser un programa y no un empleo formal, los beneficiarios no cuentan con vacaciones ni aguinaldo.

¿Cómo inscribirse a Jóvenes Construyendo el Futuro?

En cuanto a los requisitos para ser incluido en este Programa, se encuentran:



Edad entre 18 y 29 años.

No debes estar estudiando ni trabajando.

Hacer el registro en línea.

Ser seleccionado y postulado a una vacante.

Cumplir con cinco a ocho horas diarias de capacitación, durante cinco días a la semana, en el respectivo centro de trabajo o capacitación.

Para poder participar en este, deberás completar el formulario para obtener tu usuario y contraseña, posteriormente realizar un registro, elegir la capacitación y ponerte en contacto con el Centro de Trabajo para realizar una entrevista.

Los documentos que se piden son una identificación oficial, la CURP y un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.