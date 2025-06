Jóvenes que están transformando a México con ideas, corazón y acción

“Podamos articular esfuerzos para ayudar a nuestro país a salir adelante, porque el futuro de México requiere de persona que le metan cabeza y le metan corazón”, dijo José Antonio Hernández, activista, derechos culturales, comunidades indígenas. Conoce quiénes son los 22 jóvenes que buscan transformar el país.

El cambio de México con ideas y pensamientos críticos

“Estos líderes impactan a tantas personas, pero pocas veces se dan tiempo a sí mismos, entonces generando estos espacios lo que llamo: “no prisa” para hacer una introspección, me encanta decir que ayudo a las personas que ayudan”, mencionó Fernando Garza, consultor en comunicación personal.

Cada uno ha transformado ideas y pensamientos, son críticos y disruptivos. Por eso fueron recibidos por el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, a través de la “Experiencia Kybernus”.

22 jóvenes de todo el país, que son líderes destacados en política, participación ciudadana, migración, sustentabilidad, comunicación, educación y emprendimiento, se reunieron con el Presidente de Grupo Salinas, Ricardo B. Salinas, para compartir sus experiencias.

“El tema de realidad verdad y de la situación cuando no nos gusta, estamos obligados para cambiarla para lograr un México mejor, un entorno mejor para todos, que no se dejen, no concedan nunca, siempre luchen por los principios de la verdad y la justicia”, dijo Ricardo B. Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas.

Jóvenes de todo el país que, con sus acciones, mejoran la vida de miles de mexicanos. “Y lo que tratamos de hacer en Kybernus, es darles herramientas para que estén mejor preparados para enfrente el mundo y la realidad”, dijo Ricardo B. Salinas Pliego, presidente de Grupo Salina.

Educación socioemocional a niños y jóvenes migrantes

Alekza Álvarez, que ha brindado educación socioemocional a más de 2 mil niños y jóvenes migrantes: “Qué estamos haciendo para enseñarles a tomar mejores decisiones y qué entonces en un futuro tengamos a ciudadanos, más preparados, que creen una mejor sociedad, ahí radica la importancia de nuestro trabajo”, Alekza Álvarez, fundadora de Ecumenic A.C. Cada uno de estos jóvenes está logrando un México más próspero, incluyente y libre, con grandes acciones.