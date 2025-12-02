¡Polémico indulto! Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, es puesto en libertad

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por narcotráfico y tráfico de armas en Estados Unidos, recuperó su libertad durante la jornada del 1 de diciembre de 2025. El exmandatario se encontraba en una prisión federal de alta seguridad en Hazelton, Pensilvania, operada por el Federal Bureau of Prisons (BOP).

¿Cómo se anunció la liberación de Juan Orlando Hernández?

Ana García de Hernández, esposa del exmandatario, compartió la noticia mediante su cuenta en la red social “X”, antes Twitter: "Mi esposo Juan Orlando Hernández volvió a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado".

La esposa de Juan Orlando Hernández agradeció a Dios y a Trump por "devolverles la esperanza y reconocer la verdad que siempre supimos", enfatizando que "la verdad siempre prevalece". Cabe decidir que la publicación se incluyó una imagen en donde se aprecia el número de registro penitenciario del BOP, que certifica la liberación.

¡Dios es fiel y nunca falla!



Ayer, lunes 1 de diciembre de 2025, vivimos un día que jamás olvidaremos. Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado… pic.twitter.com/OBjdAShAWo — Ana García de Hernández (@anagarciacarias) December 2, 2025

¿Qué antecedentes tiene el caso de Juan Orlando Hernández?

Extraditado en abril de 2022, Hernández fue sentenciado en marzo de 2024 por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares.

Orlando Hernández gobernó Honduras de 2014 a 2022. El sábado anterior, el presidente Donald Trump anunció el indulto, alegando que el gobierno de Joe Biden "tendió una trampa" al exlíder.

¿Qué implica este indulto para Hernández?

Cabe decir que esta decisión genera un gran debate acerca del uso del poder presidencial en casos de narcotráfico internacional. Hernández enfrenta aún procesos en Honduras, pero el indulto lo libera de la condena federal en Estados Unidos, permitiendo su regreso potencial al país centroamericano.

Este caso resalta las tensiones diplomáticas y judiciales entre Estados Unidos y Honduras, cuestionando el alcance de los indultos presidenciales en delitos graves; ¿apruebas el indulto de Trump o crees que socava la lucha contra el narcotráfico? Comparte tu opinión.