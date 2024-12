¿Qué significa el indulto de Joe Biden a su hijo, Hunter Biden?

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, aseguró que brindará un indulto a su hijo, Hunter Biden, quien es acusado de mentir en declaraciones sobre poseer armas de fuego, entre otros cargos.

“Hoy he firmado un indulto para mi hijo Hunter. Desde el día en que asumí el cargo, dije que no interferiría en la toma de decisiones del Departamento de Justicia, y he mantenido mi palabra incluso cuando he visto cómo mi hijo era procesado de forma selectiva e injusta”, mencionó el mandatario en un comunicado emitido el 1 de diciembre de 2024.

¿Qué significa que Hunter Biden tenga indulto presidencial?

Recibir un indulto presidencial significa que Hunter Biden no recibirá una sentencia por los delitos que se le acusan y elimina la posibilidad de que cumpla tiempo en prisión.

El presidente estadounidense tiene una capacidad ilimitada para brindar indulto a ciudadanos en “todos los delitos conocidos por la ley”, excepto en casos de juicio político, explica el Congreso estadounidense.

El 12 de diciembre de 2024 estaba programada una audiencia para sus casos sobre posesión de armas de fuego, mientras que cuatro días después debía atender otra audiencia sobre cargos fiscales federales de los cuales se había declarado culpable.

“Ha habido un esfuerzo para quebrar a Hunter - que ha estado cinco años y medio sobrio, incluso frente a ataques implacables y persecución selectiva. Al tratar de quebrar a Hunter, han tratado de quebrarme a mí, y no hay razón para creer que esto se detendrá aquí. Ya es suficiente”, alegó Joe Biden en su mensaje.

¿Donald Trump podría cancelar el indulto a Hunter Biden?

Anteriormente, la Casa Blanca aseguró que Joe Biden no brindaría el indulto a su hijo. Incluso fue una promesa que hizo antes y después de bajarse de la campaña presidencial en favor de Kamala Harris.

Este indulto no puede ser cancelado por Donald Trump, quien volverá a la Oficina Oval el 20 de enero de 2025 , tras haber ganado la elección del 5 de noviembre de 2024.