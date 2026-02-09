La crítica de Bad Bunny en el Super Bowl a los apagones en Puerto Rico; el significado de las torres eléctricas

Este domingo 8 de febrero de 2026, el escenario del Levi’s Stadium no solo vibró con los ritmos del trap y el reggaetón, sino que se convirtió en un altavoz de denuncia política. En medio de su histórica presentación en el medio tiempo del Super Bowl LX , el cantante puertorriqueño Bad Bunny sorprendió al mundo al incluir una escenografía cargada de simbolismo: réplicas de torres eléctricas que sacaban chispas.

Lo único más poderoso que el odio, es el amor.



The Only Thing More Powerful Than Hate is Love. @sanbenito #AppleMusicHalftime pic.twitter.com/0VDQlSjet9 — NFL (@NFL) February 9, 2026

Cuál es el significado de las torres eléctricas en el show de Bad Bunny

Desde el primer segundo de su actuación, quedó claro que Bad Bunny no quería solo entretener. Las torres eléctricas que se incluyeron en el show no eran simples adornos; representaban la infraestructura que le ha fallado a Puerto Rico.

Al usar luces que simulaban cortocircuitos y apagones repentinos, el artista logró que la audiencia global sintiera, aunque fuera por un momento, la inestabilidad que viven los puertorriqueños a diario en sus propios hogares.

Cortes de luz constantes en Puerto Rico

Para el pueblo de Puerto Rico, las torres de luz son el símbolo de una lucha constante contra la burocracia y la falta de inversión. Al elevar estas estructuras en el centro del estadio en California, Bad Bunny le puso rostro a una crisis que suele ser ignorada por los grandes medios internacionales.

Los apagones en Puerto Rico se han vuelto parte del día a día debido a una red eléctrica vieja y mal cuidada que colapsa con cualquier viento fuerte.

Para la gente de la isla, vivir sin luz significa perder comida, pasar calor extremo, ver cómo los servicios básicos fallan constantemente, además de daños a electrodomésticos. Bad Bunny usó su fama para gritarle al mundo que su gente está cansada de vivir a oscuras.

Puerto Rico y su demanada a Luma

Hace a penas unos meses, el gobierno de Puerto Rico demandó a la empresa privada, Luma, la cual abastece de energía eléctrica al territorio, esto debido a los diversos apagones crónicos que se viven en la isla.

Estos apagones dañaron miles de electrodomésticos, entre ellos aires acondicionados y refrigeradores.

Bad Bunny utilizó el Super Bowl para exponer una problemática

Bad Bunny ha demostrado una vez más que la música urbana puede ser profundamente política. Al integrar la crisis energética en su show, transformó un evento de entretenimiento en un acto de resistencia.

Al final de su presentación, las luces del estadio volvieron a brillar, pero el mensaje sobre la oscuridad en Puerto Rico ya se había quedado grabado en la memoria de millones, recordándonos que el arte es, en su mejor versión, un espejo de las realidades que incomodan al poder.