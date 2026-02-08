VIDEO| Tragedia en la India: un muerto tras desplome de juego mecánico

Un video terrorífico capturó el momento exacto en que un juego mecánico se derrumbó en una feria de la ciudad de Faridabad, en la India, y causó la muerte de un policía, así como 13 heridos.

Las autoridades locales confirmaron el suceso ocurrido el sábado 7 de febrero de 2026 en esta ciudad del norte del país asiático. El agente resultó herido de gravedad mientras salvaba a otras personas y falleció poco después.

VIDEO: Vientos fuertes desatan el caos en juego mecánico en la India

Fuertes vientos generaron alertas de seguridad en la feria horas antes del colapso. Los organizadores enfrentaron preocupaciones por las ráfagas intensas que azotaron el área. El juego mecánico , una especie de columpio gigante, no resistió las condiciones climáticas extremas.

Testigos grabaron el instante en que la estructura cedió, lanzando a pasajeros al suelo. Las autoridades locales activaron protocolos de emergencia de inmediato. Equipos de rescate acudieron al lugar para asistir a las víctimas.

El policía, en un acto de valentía, intervino directamente para sacar a personas atrapadas. Su esfuerzo heroico salvó vidas, pero le costó la suya. Vecinos y asistentes describen escenas de pánico total mientras el viento soplaba y la estructura se tambaleaba.

¿Qué hacer si ocurre un accidente en un juego mecánico?

En caso de sufrir un accidente en un juego mecánico , lo primero a hacer es mantener la calma y sigue las instrucciones de los rescatistas. Sal de la zona de peligro sin correr si el suelo es inestable. Cubre heridas con paños limpios y aplica presión para detener sangrados.

Llama al número de emergencias de inmediato. Evita mover a heridos graves para prevenir daños en columna o cuello. Registra detalles como hora, ubicación y testigos para reportes oficiales. Cooperar con las autoridades acelera investigaciones y compensaciones.

