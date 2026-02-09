Cuba en crisis: aerolíneas se quedan sin combustible para aviones a partir de este lunes

Un NOTAM oficial emitido por autoridades aeronáuticas confirmó que Cuba se quedó sin combustible para aviación. La situación afecta a los principales aeropuertos del país, incluido el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, y podría tener un impacto directo en los vuelos internacionales durante los próximos días.

Cuba se queda sin combustible para vuelos comerciales

La dictadura cubana advirtió a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que, a partir de este lunes, no habrá combustible para aviación Jet A-1.

El Jet A-1 es el combustible estándar de la aviación comercial global. Sin él, las aeronaves no pueden repostar en destino, lo que obliga a las aerolíneas a:



Llevar combustible extra desde el aeropuerto de origen

Hacer escalas técnicas en otros países

Cancelar o modificar vuelos

Aunque la crisis energética en la isla no es nueva, esta situación agrega un nuevo desafío a la operativa aérea, que ya se enfrenta a restricciones de suministro de electricidad y transporte.

Cabe recordar que el aviso operativo se emitió mediante el sistema internacional de NOTAM, utilizado por aerolíneas y pilotos para planificar vuelos seguros y eficientes. El mensaje indica que no habrá combustible Jet A-1 disponible en La Habana desde el 10 de febrero de 2026 hasta el 11 de marzo de 2026.

Hasta ahora, las aerolíneas afectadas, principalmente estadounidenses, españolas, panameñas y mexicanas, no han comunicado públicamente cómo afrontarán la situación.

