Cuba en crisis: aerolíneas se quedan sin combustible para aviones a partir de este lunes
A partir del lunes, la dictadura cubana anunció que no habrá combustible para las aerolíneas comerciales, dejando al país al borde del colapso.
Un NOTAM oficial emitido por autoridades aeronáuticas confirmó que Cuba se quedó sin combustible para aviación. La situación afecta a los principales aeropuertos del país, incluido el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, y podría tener un impacto directo en los vuelos internacionales durante los próximos días.
Cuba se queda sin combustible para vuelos comerciales
La dictadura cubana advirtió a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que, a partir de este lunes, no habrá combustible para aviación Jet A-1.
El Jet A-1 es el combustible estándar de la aviación comercial global. Sin él, las aeronaves no pueden repostar en destino, lo que obliga a las aerolíneas a:
- Llevar combustible extra desde el aeropuerto de origen
- Hacer escalas técnicas en otros países
- Cancelar o modificar vuelos
Aunque la crisis energética en la isla no es nueva, esta situación agrega un nuevo desafío a la operativa aérea, que ya se enfrenta a restricciones de suministro de electricidad y transporte.
Cabe recordar que el aviso operativo se emitió mediante el sistema internacional de NOTAM, utilizado por aerolíneas y pilotos para planificar vuelos seguros y eficientes. El mensaje indica que no habrá combustible Jet A-1 disponible en La Habana desde el 10 de febrero de 2026 hasta el 11 de marzo de 2026.
Hasta ahora, las aerolíneas afectadas, principalmente estadounidenses, españolas, panameñas y mexicanas, no han comunicado públicamente cómo afrontarán la situación.