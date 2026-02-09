“Que se respeten los derechos humanos": Estados Unidos exige a Cuba la liberación de influencers detenidos tras críticas al régimen

Estados Unidos exigió al régimen de Cuba la liberación de los influencers Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, líderes del proyecto audiovisual independiente "El 4tico".

Los jóvenes, originarios de la provincia de Holguín, fueron arrestados por las fuerzas de seguridad luego de publicar contenidos críticos contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel en un contexto de crisis extrema por la falta de combustible.

Nos unimos al llamado de muchos que se liberen y se respeten los derechos humanos de los jovenes de #El4tico en Holguín - Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez #FreeEl4tico pic.twitter.com/yCGqoMLmu1 — Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) February 7, 2026

Alzar la voz en Cuba es razón de encarcelamiento

En medio de una crisis que mantiene a los hospitales y escuelas con el mínimo de energía, el gobierno cubano ha intensificado la vigilancia sobre los ciudadanos que alzan la voz en internet. Al no poder controlar totalmente el flujo de información en redes como Instagram y Facebook, las autoridades han optado por la detención directa de los creadores de contenido que, como los jóvenes de "El 4tico", exponen las carencias del sistema.

Para el régimen, estas críticas representan una amenaza en un momento en que la estabilidad social pende de un hilo.

Jóvenes arrestados en Cuba por viralizar la verdad

Ernesto Medina y Kamil Zayas lograron construir una comunidad de más de 100 mil seguidores combinando sus plataformas. Su contenido se basa en editoriales y videos cortos donde tildan a la Revolución de "dictadura" y narran las dificultades de la vida diaria en la isla.

Su impacto en Holguín y el resto de Cuba creció exponencialmente tras el fin del suministro de crudo venezolano, convirtiéndolos en referentes de opinión para una juventud que busca canales de expresión fuera de la prensa oficial controlada por el Estado.

Invitación:



TODOS SOMOS EL 4TICO.



Tú también puedes serlo, aquí te dejo el fondo, graba tu propio video y súbelo. Pueden secuestrar a la persona pero la idea, la idea ya es de todos.



🔥 TODOS SOMOS EL 4TICO. SÚMATE.#FREE4tico #FreeEl4tico pic.twitter.com/cOdRIahRm8 — San 🇨🇺🇺🇸👨🏻‍🍳 #VivaCubaLibre (@SanMemero) February 7, 2026

Estados Unidos reacciona a detención de los influencers en Cuba

La reacción de la embajada estadounidense fue inmediata. A través de la cuenta oficial en X, el gobierno de los Estados Unidos se unió al clamor popular que exige libertad para los jóvenes de Holguín.

Washington considera que estos arrestos son una violación directa a la libertad de expresión y una muestra de la debilidad de un régimen que se siente acorralado.

Cuba bajo la lupa de Estados Unidos

La detención de los influencers no es un hecho aislado, sino parte de un plan de supervivencia del Partido Comunista. Con el suministro energético al borde del colapso, el gobierno busca silenciar cualquier foco de protesta.

El gobierno fallido de Cuba no solo se ha dedicado a silenciar al pueblo, sino también a condenarlo al sufrimiento y la muerte.