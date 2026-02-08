¿No te gusta Bad Bunny? Estos serán los artistas del show de medio tiempo alternativo del Super Bowl

Este domingo será el Super Bowl LX, cuando se enfrentarán los New England Patriots y los Seattle Seahawks. El espectáculo de medio tiempo estará a cargo de Bad Bunny, algo que no ha sido del completo agrado de algunos seguidores del deporte del ovoide.

Y es que además el evento está enmarcado en las persecuciones del ICE a diversos migrantes irregulares, de las cuales el intérprete de “NUEVAYoL” se ha manifestado en contra. Ante ello, un grupo en Estados Unidos anunció que haría un show de medio tiempo alterno.

Super Bowl LX: ¿Bad Bunny o Kid Rock? La guerra por el medio tiempo

La organización Turning Point, fundada por el fallecido activista Charlie Kirk , organiza el show de medio tiempo alternativo del Super Bowl . En ella, estarán los artistas Kid Rock, Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett.

Kid Rock es un conocido simpatizante de Donald Trump. Mientras que Gilbert y Brice son estrellas de la música country.

El factor político: Bad Bunny, el ICE y la sombra de Charlie Kirk

“Abordamos este espectáculo como David y Goliat. Competir con la maquinaria del fútbol profesional y una superestrella mundial del pop es casi imposible... ¿o sí?”, mencionó Kid Rock en un comunicado sobre el evento.

El cantante añadió y hasta criticó a Bad Bunny . “¿Él dijo que va a tener una fiesta de baile, usará un vestido y cantará en español? Bien. Nosotros planeamos cantar grandes canciones para los chicos que aman a Estados Unidos”.

¿Cómo y dónde ver el show de medio tiempo alternativo de 2026?

Turning Point anunció en octubre de 2025 su espectáculo de medio tiempo alternativo, el cual es llamado “El show de medio tiempo completamente estadounidense”.

Cabe recordar que Benito Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny, es originario de Puerto Rico, un territorio no incorporado a la Unión Americana, mientras que el cantante cuenta con ciudadanía estadounidense.

Esta presentación podrá ser vista por medio del sitio oficial de Turning Point, así como por su canal de YouTube y el canal donde se emitió el programa de Charlie Kirk.

