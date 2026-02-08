“Amamos al Conejo Malo": Gobernador de California oficializa el “día de Bad Bunny”, ¿cuándo es?

Este domingo 8 de febrero de 2026, mientras los New England Patriots y los Seattle Seahawks se preparan para chocar en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California ha amanecido este 8 de febrero con una festividad inusual: el "Día de Bad Bunny".

El gobernador del estado de California, Gavin Newsom, emitió una proclama oficial para celebrar al artista puertorriqueño, quien será el encargado de encender el escenario en el medio tiempo del Super Bowl LX .

AS MANY PEOPLE KNOW, I AM A TREMENDOUS LOVER OF “THE SPANISH.” IT IS A BEAUTIFUL LANGUAGE SPOKEN BY MANY BEAUTIFUL PEOPLE IN THE GREAT STATE OF CALIFORNIA AND ACROSS THE WORLD. I AM ALSO A HUGE FAN OF PUERRRRRRRTO RICO. THAT IS WHY I AM DECLARING TOMORROW IN CALIFORNIA AS “BAD… — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) February 7, 2026

Así proclamaron el "Día de Bad Bunny"

La declaratoria no llegó de forma convencional. El gobernador Newsom utilizó frases en sus redes sociales, describiéndose como un "tremendo amante del español" y un "gran fan de Puerto Rico", imitando irónicamente el estilo de comunicación de Donald Trump .

Al proclamar el día, Newsom aseguró que Bad Bunny es casi tan "hot" (atractivo) como él mismo, un comentario cargado de humor que rápidamente se volvió tendencia.

Bad Bunny llega al Levi’s Stadium para el medio tiempo del Super Bowl

Más allá de las bromas políticas, la realidad es que la presencia del "Conejo Malo" en el Super Bowl es un hito para la música en español. El artista llega en la cima de su carrera para presentarse ante una audiencia global de millones de personas.

Su "voz hermosa y relajante", como la describió el gobernador, será el hilo conductor de un espectáculo que promete ser uno de los más visuales y ambiciosos en la historia de los juegos de la NFL realizados en California.

Gobernador de California elogia a la comunidad latina

Al enfatizar que el español es un "idioma hermoso hablado por gente hermosa", Newsom aprovechó la plataforma del Super Bowl para lanzar un mensaje de inclusión en el estado con más hispanohablantes de la Unión Americana.

El gobernador subrayó que la obsesión por Bad Bunny no es solo de los fans, sino de todo el país, mencionando incluso a presentadores de noticias que suelen ser críticos con su gestión, asegurando que "todos amamos a Bad Bunny".

El "Día de Bad Bunny" pasará a la historia

California cierra así un fin de semana intenso donde la política, el deporte y la música se mezclaron de forma inesperada. El "Día de Bad Bunny" quedará registrado como el momento en que un gobernador decidió usar el medio tiempo del Super Bowl para enviar un mensaje cultural y político.

Ahora, solo queda esperar a que el "Conejo Malo" salga al escenario para demostrar su talento ante miles de personas.