Reparten miles de toallas con ‘Fuera ICE’ en el Super Bowl para protestar contra redadas migratorias

Horas antes de que se celebrara el Super Bowl 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, un grupo de activistas decidió convertir el evento deportivo más visto de Estados Unidos en un espacio para levantar la voz.

Voluntarios del colectivo "Contra-ICE", conformado por músicos, artistas y organizadores comunitarios, repartieron entre 15 y 25 mil toallas con la leyenda “Fuera ICE” a los asistentes, invitándolos a levantarlas durante el partido cada vez que un árbitro lanzara la bandera amarilla.

¿Qué significa "Fuera ICE"?

La acción “Banderas en las tribunas”, buscaba visibilizar las críticas hacia el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas estadounidense (ICE) y las políticas migratorias vigentes, especialmente ante los operativos y redadas por todo el país.

La protesta se enmarca en un contexto de creciente tensión por las acciones de ICE en Estados Unidos. Tan solo en enero pasado, dos ciudadanos fueron asesinados en Minneapolis por agentes del organismo durante operativos migratorios.

Los activistas explicaron que cada toalla llevaba un código QR en su reverso, invitando a los fanáticos a levantar el lado con la leyenda “ICE OUT” como señal de rechazo a las redadas y detenciones.

El diseño incluía además un conejo pateando un balón dentro de un bloque de hielo, un símbolo creativo y con carga crítica contra las políticas de inmigración.

Bad Bunny y la visibilidad de la protesta en el show de medio tiempo

La consigna también resonó en el escenario musical. Durante la ceremonia de Grammys, el puertorriqueño Bad Bunny hizo referencia directa a las políticas migratorias de Estados Unidos, replicando el mensaje de los activistas.

“Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: fuera ICE. No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos”, declaró, provocando aplausos y ovaciones del público.

La presencia de estas protestas dentro del Super Bowl, un evento tradicionalmente alejado de debates políticos, demuestra cómo la cultura popular y el activismo pueden unirse para generar visibilidad sobre problemáticas sociales.