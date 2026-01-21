Terror en feria de la India: juego mecánico se desploma en pleno vuelo | VIDEO del momento

Momentos de pánico y desesperación vivieron algunos de los asistentes a una feria popular del distrito de Jhabua, en el estado de Madhya Pradesh, India, luego de que un juego mecánico tipo barco vikingo, más conocido como “Columbus swing”, se desplomara en pleno funcionamiento, dejando a varias personas heridas, entre ellas algunos menores de edad.

El accidente sucedió durante el evento conocido como “Maharaj No Melo”, cuando el juego se encontraba completamente repleto de usuarios, en su mayoría estudiantes; testigos relataron que la estructura se rompió en el punto más alto del movimiento, provocando que el enorme columpio impactara violentamente contra un muro cercano.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento exacto del accidente, así como escenas posteriores de gritos, confusión y personas en auxilio de los heridos; en imágenes que rápidamente se viralizaron y generaron indignación entre la población.

De acuerdo con información confirmada por autoridades locales, al menos 14 personas resultaron lesionadas, varias de ellas con fracturas de consideración. Los heridos fueron trasladados de emergencia a hospitales de la zona, donde reciben atención médica especializada. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales, aunque algunos pacientes permanecen bajo observación.

¿Qué falló en el juego mecánico de la India?

Las primeras investigaciones apuntan a posibles fallas de seguridad , además de sobrecarga del juego, una práctica común en ferias temporales donde, en ocasiones, no se respetan los límites de peso ni los protocolos de mantenimiento. Autoridades del distrito confirmaron que el juego operaba con más personas de las permitidas, lo que pudo haber debilitado la estructura.

Ante la gravedad de este siniestro, la administración local ordenó una investigación para determinar responsabilidades civiles y penales, así como para esclarecer si existió negligencia por parte de los operadores o de los organizadores de la feria.

Seguridad en ferias de la India: una alerta recurrente

Este tipo de accidentes reaviva el debate acerca de la falta de regulación y supervisión en ferias itinerantes, no solo en la India, sino en diversos países donde estos juegos operan de manera temporal y con controles limitados. Autoridades locales anunciaron que otros juegos mecánicos del evento fueron clausurados de manera preventiva, mientras continúan las investigaciones.

El accidente en Jhabua vuelve a poner sobre la mesa una pregunta clave: ¿están las ferias realmente preparadas para garantizar la seguridad de quienes buscan solo un momento de diversión?