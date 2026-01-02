Terror en Puebla: Se rompe juego mecánico y lanza a 3 personas (VIDEO)

Lo que debía ser una noche de diversión familiar para celebrar el inicio del año terminó en tragedia y pánico. La noche del miércoles 1 de enero de 2026, tres personas salieron proyectadas violentamente de un juego mecánico que sufrió una falla estructural grave durante la feria patronal de la colonia Lomas de Castillotla, al sur de la capital de Puebla .

El incidente ocurrió en un momento de alta afluencia, cuando decenas de familias disfrutaban de las atracciones. El juego involucrado, conocido popularmente como “Round Up”, se encontraba en pleno funcionamiento cuando, de manera repentina, una pieza de la estructura se desprendió, provocando que los ocupantes de una de las canastillas salieran "volando" ante la mirada atónita de los testigos.

Video del accidente en la Feria de Puebla:

Videos difundidos rápidamente en redes sociales documentaron el caos posterior al siniestro. Los reportes oficiales confirmaron que las víctimas del accidente son dos adultos y una menor de edad, quienes impactaron contra el suelo tras la falla del aparato.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y cuerpos de emergencia acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios y trasladar a los lesionados a hospitales cercanos para su valoración especializada.

Aunque hasta el momento se desconoce el parte médico oficial sobre la gravedad de sus heridas, se informó que el encargado de la empresa operadora, identificada como “Atracciones Cocuecha”, asumió la responsabilidad del seguimiento médico y los gastos derivados.

Clausuran el juego y exigen seguridad en Lomas de Castillotla

Tras el accidente, elementos de la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla intervinieron de inmediato para evitar mayores riesgos. La zona fue acordonada y se procedió a la inhabilitación y clausura definitiva del juego mecánico "Round Up".

Las autoridades lanzaron un enérgico llamado a los organizadores de estos eventos para cumplir estrictamente con las normas de supervisión técnica y mantenimiento, recordando que la integridad de las familias no puede depender de equipos en mal estado.

"El juego fue clausurado, el área delimitada para prevenir riesgos y la responsabilidad del seguimiento médico de las personas afectadas fue asumida por el encargado de 'Atracciones Cocuecha'", sentenció Protección Civil.