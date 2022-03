Juez autoriza extradición a EU del ex presidente de Honduras

Un juez hondureño autorizó la extradición a Estados Unidos del ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, quien enfrenta acusaciones por narcotráfico y posesión de armas de fuego.

El Poder Judicial de Honduras informó que el juez Edwin Ortez resolvió “conceder la solicitud de extradición remitida por la Corte del Distrito Sur de Nueva York” contra el ex mandatario Juan Orlando Hernández para que responda por acusaciones.

Autoridades de Estados Unidos señalan al ex presidente de Honduras de tres delitos relacionados con el tráfico ilegal de miles de kilos de droga a ese país, por lo que solicitaron su extradición para que responda por los crímenes.

De acuerdo con la agencia Reuters, al ex mandatario se le acusa de conspirar para fabricar y exportar drogas al país norteamericano y de usar o portar armas de fuego -incluyendo ametralladoras-, o instigar a que grupos criminales las usen.

Juez de Primera Instancia otorga la solicitud de Extradición que involucra a el Ex Presidente Hernández Alvarado. pic.twitter.com/SSdXBHs9ob — Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) March 17, 2022

Las imputaciones contra Juan Orlando Hernández, quien culminó su gestión en enero de este año, están basadas en su mayoría en declaraciones de narcotraficantes durante el juicio contra el hermano del ex mandatario hondureño, realizado en la nación norteamericana.





El ex presidente de Honduras fue detenido por oficiales hondureños a mediados de febrero, cuando se encontraba en su casa en Tegucigalpa, de donde lo sacaron esposado de pies y manos, con chaleco antibalas y fue escoltado por uniformados hasta la Dirección Nacional De Fuerzas Especiales de la Policía.

Ex presidente de Honduras apelará para no ser extraditado

Por su parte, Félix Ávila, abogado del ex presidente de Honduras , indicó que apelarán el falló del juez para que el ex mandatario no sea extraditado a Estados Unidos.

Además, decenas de simpatizantes de Juan Orlando Hernández se mantuvieron en las inmediaciones de la corte de justicia de Honduras para mostrarle su respaldo.

No obstante, el ex presidente de Honduras ha negado reiteradamente los señalamientos en su contra y dijo estar dispuesto a colaborar con la justicia para responder a las acusaciones erigidas desde Washington.