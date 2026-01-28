Suspenden temporalmente la posible deportación de Liam Conejo Ramos, niño de 5 años, y su padre

Un juez federal determinó que no puede llevarse a cabo de manera inmediata la deportación del niño de cinco años, Liam Conejo Ramos , y de su padre, quienes permanecen detenidos en Texas, tras haber sido arrestados la semana pasada fuera de su domicilio en Minnesota.

Juez federal suspende la posible deportación de Liam

De acuerdo con CNN, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señaló que Conejo Arias es un ciudadano ecuatoriano en situación migratoria irregular y afirmó que el niño fue llevado con los agentes después de que su padre solicitara que permaneciera a su lado.

No obstante, el abogado de la familia sostuvo que el padre no cometió ningún delito y que siguió los procedimientos establecidos para solicitar asilo en Estados Unidos , incluida su asistencia a audiencias judiciales.

Tras la detención, padre e hijo fueron trasladados al Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, en Dilley, una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) destinada a familias.

Posteriormente, Conejo Arias presentó una demanda contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, y otros funcionarios federales.

El lunes, un juez federal ordenó suspender de manera inmediata cualquier posible remoción o traslado tanto del padre como del menor, además de prohibir que sean transferidos fuera del distrito judicial mientras continúa el proceso legal.

Detienen a Liam Conejo Ramos, estudiante de preescolar en Estados Unidos

El menor, Liam Conejo Ramos, estudiante de preescolar, fue detenido junto con su padre, Adrián Alexander Conejo Arias, cuando ambos regresaban de la escuela del niño a su casa en Columbia Heights, en los suburbios de Minneapolis.

De acuerdo con los hechos, agentes federales interceptaron al padre y, posteriormente, el menor quedó bajo custodia junto a él. La detención generó amplia atención pública luego de que circulara una fotografía en la que se observa a un agente federal sosteniendo al niño.

El caso provocó reacciones de rechazo entre sectores de la comunidad en Minnesota, en medio del endurecimiento de las acciones migratorias impulsadas por el Gobierno de Donald Trump , bajo las cuales también han sido detenidos otros menores y adolescentes en la región.

Versiones oficiales indicaron que los agentes no tuvieron otra opción que llevarse al niño, al señalar que la madre no abrió la puerta del domicilio.

Sin embargo, esta versión fue rechazada por amigos de la familia, autoridades escolares y líderes comunitarios.

El pastor Sergio Amezcua, quien apoya a la madre, quien se encuentra embarazada y con un hijo adolescente, afirmó que la mujer se encontraba aterrorizada y que los agentes intentaron presionarla utilizando al menor.

La superintendente del distrito escolar de Columbia Heights, Zena Stenvik, señaló que los agentes pidieron al niño que tocara la puerta de su casa para verificar si había más personas dentro, una acusación que ICE negó, asegurando que nunca ha utilizado a un menor como “cebo”.

Antes de su traslado a Texas, Liam cursaba PreK 4 en la escuela primaria Valley View. En el último mes, al menos otros tres estudiantes del mismo distrito escolar también han sido detenidos por agentes de ICE.