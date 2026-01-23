De atleta olímpico al Cartel de Sinaloa: arrestan en México a Ryan Wedding, el sexto más buscado del FBI
La Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, publicó en “X”, que Ryan Wedding fue trasladado a Estados Unidos, donde comparecerá ante la justicia.
¡De las pistas de nieve a una investigación internacional por narcotráfico! Ryan Wedding , exsnowboarder olímpico canadiense, fue arrestado en México, según informó Kash Patel, director del FBI, quien agregó que presuntamente, "Wedding dirigía y participaba en una operación transnacional de narcotráfico que enviaba cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia, a través de México y el sur de California, a Estados Unidos y Canadá, como miembro del Cártel de Sinaloa".
#AlMomento | De olímpico a fugitivo internacional— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 23, 2026
Ryan Wedding, exsnowboarder olímpico canadiense, fue arrestado tras años de permanecer prófugo, según confirmó CNN.
Era uno de los hombres más buscados por el FBI, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por su… pic.twitter.com/2R6Q15Wzjc
“Se cree que Wedding ha estado escondido en México durante más de una década y ha sido buscado por cargos de tráfico de cocaína y asesinato desde 2024”
Cabe decir que Wedding figuraba como uno de los fugitivos más buscados por el FBI, de hecho hasta se ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.
El exatleta está acusado de dirigir una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína y de estar vinculado con hechos de violencia, en una operación que, de acuerdo con autoridades estadounidenses, se extendía por toda la “unión americana”, Canadá, Colombia y en México .
He posted on instagram 21 hours ago. Bad move.— Canada Cop Watch (@canadacopwatch) January 23, 2026
Former Canadian Olympian Ryan Wedding (44) — once on the FBI’s Ten Most Wanted with a $15M reward — has been arrested, reportedly in Mexico, U.S. media including NBC News report. pic.twitter.com/NE7p5s47ca
¿De qué acusan a Ryan Wedding?
Según los señalamientos federales, Ryan Wedding habría encabezado una red internacional de narcotráfico responsable de mover grandes cargamentos de cocaína desde América Latina hacia Norteamérica. La entonces secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, declaró previamente que la organización generaba más de mil millones de dólares anuales en ganancias ilícitas. Las autoridades sostenían que el exdeportista se ocultaba en México , presuntamente bajo protección del Cártel de Sinaloa.
At my direction, Department of Justice agents @FBI have apprehended yet another member of the FBI’s Top Ten Most Wanted List: Ryan Wedding, the onetime Olympian snowboarder-turned alleged violent cocaine kingpin.— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 23, 2026
Wedding was flown to the United States where he will face justice.…
"Bajo mi dirección, agentes del Departamento de Justicia del @FBI han detenido a otro miembro de la Lista de los Diez Más Buscados del FBI: Ryan Wedding, ex snowboarder olímpico convertido en presunto capo violento de la cocaína", señaló la Fiscal General de Estados Unidos .
Ryan Wedding, de los Juegos Olímpicos a la lista de los más buscados
Wedding representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, donde compitió en la prueba de eslalon gigante paralelo de snowboard, finalizando en el puesto 24. Su transición de atleta olímpico a presunto líder criminal ha generado impacto mediático debido al contraste entre su pasado deportivo y sus graves acusaciones actuales.
Thanks to President Trump’s leadership and commitment to global law enforcement - as of this morning, the DOJ/FBI officially apprehended our SIXTH Top Ten Most Wanted Fugitive within the last year. Thank you to @AGPamBondi for her relentless pursuit of justice, the US Attorney’s… pic.twitter.com/fnSP4IXQRI— FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) January 23, 2026
¿Qué sigue tras el arresto de Ryan Wedding?
La detención fue reportada inicialmente por NBC y posteriormente confirmada por fuentes citadas por CNN. Se espera que Wedding enfrente un proceso judicial por narcotráfico, crimen organizado y posibles cargos adicionales, en un caso que involucra cooperación entre agencias internacionales. Las autoridades federales de Estados Unidos no han detallado aún cuándo será presentado ante un tribunal ni los siguientes pasos legales, pero el arresto marca un avance clave en una investigación de alto perfil.
La caída de un exolímpico vinculado presuntamente con el narcotráfico reabre preguntas sobre redes criminales transnacionales y cómo logran operar durante años antes de ser desmanteladas; ¿cómo impactará este caso en la lucha contra el tráfico internacional de drogas y en la cooperación entre países?