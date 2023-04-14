Juice, sonda espacial europea ya va rumbo a Júpiter y sus lunas heladas

La misión Juice (Jupiter Icy Moons Explorer) de la Agencia Espacial Europea fue lanzada con éxito. El cohete Ariane 5, con la sonda espacial europea Juice, logró despegar este viernes, luego de recibir luz verde ante las condiciones meteorológicas, por lo que desde este momento se encuentra camino rumbo a Júpiter y sus lunas heladas.

La misión europea Juice con destino a Júpiter y a sus tres grandes lunas heladas oceánicas, fue lanzada desde el puerto espacial de Kurú, en Guayana Francesa, luego del retraso sufrido debido a las condiciones de meteorología adversa del día de ayer y la posibilidad de caída de rayos.

Juice, es una sonda espacial que se encuentra equipada con diez instrumentos de última generación y desde hoy (14 de abril de 2023), emprende su viaje de 8 años para llegar Júpiter, el gigante gaseoso que cuenta con sus satélites llamados Calisto, Europa y Ganímedes. El objetivo de la misión de la ESA (Agencia Espacial Europea), es estudiar si estos lugares reúnen condiciones de habitabilidad.

En el viaje de Juice, que será de 8 años, la sonda espacial utilizará el impulso gravitatorio del planeta Venus, de la Tierra y hasta de Marte para llegar al planeta gaseoso y gigantesco Júpiter. Expertos estiman que en Júpiter podría haber océanos de agua líquida, sobre todo en sus tres lunas heladas.

La Jupiter Icy Moons Explorer (Juice), es una de las grandes misiones de la Agencia Espacial Europea (ESA), a la que se han dedicado unos mil 600 millones de euros, cerca de 40 mil millones de pesos, con la intensión de averiguar si Júpiter y sus satélites (lunas heladas) podrían albergar agua y acerca de la posibilidad de condiciones de habitabilidad.

¿Qué es Júpiter y sus características?

Júpiter es el planeta más grande de nuestro sistema solar. Por sus condiciones gaseosas, el planeta es parecido a una estrella, pero nunca llegó a ser lo suficientemente masiva como para comenzar a arder. A simple vista, Júpiter se encuentra cubierto de rayas, que se tratan de nubes arremolinadas. Presenta fuertes tormentas como la Gran Mancha Roja, de cientos de años de duración.

¿Por qué Juice va rumbo a Júpiter?

La Jupiter Icy Moons Explorer (Juice), va rumbo a Júpiter con la intensión de estudiar en profundidad si su complejo entorno servirá para comprender cómo es un planeta gigante gaseoso, cómo se formó y cómo funciona, además de que van en busca de agua de la posibilidad de posibilidad de condiciones de habitabilidad.