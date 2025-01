Justicia para Gael y Alexander: Exigen al gobierno de Sinaloa dejar de revictimizar y que “se pongan a trabajar”

La paz en Sinaloa es inexistente, sobre todo en Culiacán, donde la muerte de dos menores por un intento de asalto fue la gota que derramó el vaso para una imponente marcha para exigir seguridad en el estado y, sobre todo, para pedir cuentas al gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya.

Los dos pequeños, Gael y Alexander , fueron asesinados por criminales junto a su padre, durante un violento asalto en el fraccionamiento Los Ángeles, el pasado domingo 19 de enero. Un hecho que cimbró a todo México y que dejó a la madre de los menores sin familia.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) platicó con el director de la Escuela Primaria Sócrates, Víctor Manuel Aispurio, quien fue profesor de los dos menores fallecidos y quien formó parte de la marcha que llegó a las puertas del despacho del gobernador para exigirle respuestas, algún mensaje y finalmente su renuncia.

¿Y la culpa de quién es?



Gael, Alexander y Antonio de Jesús fueron asesinados en un intento de robo en Culiacán, #Sinaloa, dejando una familia destrozada.



En una marcha histórica pidieron al gobernador Rubén Rocha respuestas y acciones concretas. La indignación crece ante… pic.twitter.com/m08jx0OiFD — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 24, 2025

“Estamos viviendo una tragedia": Esplica Víctor tras el asesinato de Gael y Alexander en Culiacán

Víctor Manuel Aispurio detalló los momentos posteriores al ataque y cómo conmovieron a toda la sociedad: “Lo vivimos desde el domingo, con el intento de asalto y robo que hubo. Cerca del mediodía, cuando Gael fallece, el alumno que salió de sexto apenas el año pasado. Le dimos seguimiento, estuvimos al pendiente, apoyando en todo lo que podíamos, mientras Alexander se debatía entre la vida y la muerte en el Hospital Pediátrico, y un sobrino más en el Hospital del ISSSTE”.

El dolor e indignación colectiva derivaron en una marcha histórica . Ciudadanos de todas las edades salieron a las calles exigiendo la renuncia del gobernador Rubén Rocha Moya y clamando por un cambio urgente en las condiciones de seguridad de la región. Aispurio destacó:

“Nos dolió bastante. No nada más como escuela, ni como maestros, sino también como sociedad, porque al hacer el llamado a manifestarnos porque estamos inconformes, que queremos seguridad, queremos paz y que ninguna familia esté de luto acá en Culiacán”.

En medio de la manifestación, el gobernador Rocha propuso dialogar con un pequeño grupo de manifestantes en su despacho, pero los asistentes exigieron que bajara a dar un mensaje público. Según el director:

"(Rubén Rocha) quería que subiéramos a su despacho, unas tres o cuatro personas, y le pedimos que por favor bajara, que diera un mensaje de paz y esperanza, de que las cosas iban a mejorar, que iban a cambiar y sobre todo para la familia, que quedó solita la señora. En un instante le arrebataron a su familia”.

Homenaje y reflexión por las víctimas de la violencia en Sinaloa

La comunidad escolar prepara un homenaje para despedir a Alexander con su último pase de lista. Al respecto, el director de la primaria hizo un llamado a la conciencia de las autoridades:

“Vamos a estar preparando el homenaje de despedida del pequeño Alexander, su último pase de lista, y pidiendo un llamado de conciencia, sobre todo a las autoridades, para que cumplan con su deber y hagan lo que tengan que hacer y que no echen culpas”.

En un mensaje contundente, también criticó las actitudes de revictimizar a quienes sufren violencia:

"No es posible que digan fue tu culpa por traer polarizados, fue tu culpa por enfermarte y salir en la noche, o decirle a una mujer es tu culpa por vestirte bonita porque te atacaron. No, no se vale. Mejor que cumplan con su deber y dejen de echarle la culpa a los demás. No queremos más familias de luto”.

Esto, con relación en las palabras del secretario de Seguridad Estatal, Óscar Rentería Schazarino, quien aseguró que el ataque donde falleció esta familia fue “un hecho circunstancial” y que los vidrios polarizados del automóvil habrían impedido a los agresores ver a sus ocupantes. Esto no fue tomado bien en la sociedad y aumentó la indignación por los hechos violentos.