Familiares y amigos exigieron justicia para Marifer

María Fernanda Contreras Ruiz más conocida como “Marifer” sigue en la memoria de quienes la conocieron y hoy plasman su recuerdo en un mural. Su familia y amigos acudieron este domingo a la Avenida Jorge A. Treviño en el municipio de San Nicolás de los Garza, en el estado de Nuevo León.

Con velas y globos blancos, exigieron justicia a su persona pues este domingo se cumplieron tres meses de su desaparición y el jueves será un trimestre del hallazgo de su cuerpo en el municipio de Apodaca.

La joven había salido con amigos y luego sola se dirigió a Apodaca para comprar un vehículo. De acuerdo con su padre, Luis Carlos Contreras, se reportó a casa entre las 20:00 y 21:00 horas del 3 de abril cuando regresaba.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó horas más tarde que el cuerpo de María Fernanda había sido encontrado en una vivienda de Apodaca tras realizarse las pruebas genéticas e informó que la causa de la muerte fue contusión profunda de cráneo.

“Se establece que la identidad del cuerpo de sexo femenino encontrado el 7 de abril del 2022 en un domicilio ubicado en calle Circuito de las Fincas, colonia Ex Hacienda Santa Rosa, en Apodaca, NL, corresponde a María Fernanda, de 27 años de edad”, indicó en su cuenta de Twitter.

“Es que mucha gente tome consciencia que no queremos que el caso de Marifer quede impune verdad, lo único que queremos es que se haga justicia que hagan su trabajo porque no nos están haciendo ningún favor y que hagan su chamba digo si no pueden pues que se quiten y vengan otras personas que realmente si quieran hacer su trabajo porque pues todos ya estamos cansados de lo vivimos todos los días y es injusto que siempre las mujeres siempre son las que salen perjudicadas,” afirmó Luis Contreras, papá de Marifer.

Luis Cárdenas, papá de Marifer adelantó que el 18 de octubre esperan que comiencen con el proceso legal del feminicidio de su hija, por lo que confía en que la Fiscalía cumpla con su trabajo.

“Hubo un cambio radical con la Fiscalía de feminicidios, la verdad sí hemos tenido todo el apoyo y esperemos que así continúe para que en octubre sea un buen comienzo para este proceso legal que está por iniciar,” expresó el papá de Marifer, Luis Contreras.

Al término de la entrevista, los asistentes lanzaron globos blancos hacia el cielo, después prendieron veladoras e iniciaron un rezo en honor a Marifer.

La expresión artística se ubica en una barda de la Avenida Jorge A. Treviño en la Colonia Las Puentes en el sector San Ignacio.

El mural se trabajó desde el 21 de abril, idea que surgió gracias a la hermana de María Fernanda, Fabiola, quien en compañía de sus amigos lanzaron una convocatoria con artistas locales para su creación.

“Digo aquí hay una muestra de mucha gente que quiso mucho y que quiere mucho a Marifer y pues gracias a ellas también se hizo posible éste mural y la idea de ésta digamos evento,” finalizó Luis Contreras, papá de Marifer.

El trabajo de los artistas plasma también los rostros de las mujeres que fueron localizadas sin vida tras una búsqueda por las autoridades como el caso de Debanhi Escobar que conmovió a toda la población nuevoleonesa el pasado 21 de abril, tras su hallazgo al interior de una cisterna en el Motel Nueva Castilla en Escobedo.