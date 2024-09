Justin Timberlake se declara culpable tras ser detenido por manejar ebrio: esta es su sentencia

Justin Timberlake se declaró culpable tras ser detenido por conducir en estado de ebriedad el pasado 18 de junio de 2024 en Sag Harbor, Nueva York. El cantante estadounidense, de 43 años, fue arrestado poco después de la medianoche tras saltarse una señal de tráfico y salir de su carril. La policía, al detenerlo, observó que Timberlake tenía los ojos rojos y vidriosos, desprendía un fuerte olor a alcohol, mostraba dificultades para concentrarse y caminar, y falló en todas las pruebas de sobriedad.

Tras el arresto, fue trasladado a la estación de policía en East Hampton para ser procesado. En dicho lugar pasó la noche y en las primeras horas de la mañana fue liberado sin derecho a fianza. Luego de esto, el 2 de agosto, el cantante ganador de 10 premios Grammy se declaró inocente, aunque el juez Sag Harbor Village, Carl Irace, le suspendió su derecho para conducir en Nueva York.

¿Cuál es la sentencia de Justin Timberlake por conducir en estado de ebriedad?

En las últimas semanas, el cantante se ausentó a varias audiencias debido a que estaba ocupado con el The Forget Tomorrow World Tour, en el que está presentando su último álbum Everything I Thought It Was. Durante ese tiempo, su abogado, Ed Burke, negó que Timberlake estuviera ebrio y que no debió de ser detenido, alegando errores por parte del policía que lo detuvo. Esto último causó que el juez amenazara al abogado con una orden de silencio, la cual no llegó a más.

Sin embargo, este viernes 13 septiembre de 2024, Justin Timberlake se declaró culpable de conducir con la capacidad disminuida, una infracción de tráfico menor a conducir ebrio. Ante esto, un juez de Nueva York lo sentenció a pagar una multa de 500 dólares, realizar de 25 a 40 horas de servicio comunitario en una organización sin fines de lucro y hacer un anuncio de seguridad pública.