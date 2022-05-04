Familia de Kailia Posey confirma causa de muerte de la niña del meme

La familia de Kailia Posey desmintió los rumores sobre la muerte de la niña del meme y confirmó que se trató de un suicidio.

El día de ayer las redes sociales se conmocionaron al enterarse sobre la muerte de Kailia Posey, la niña del meme que se volvió viral por su divertida mueca y su participación en el programa de televisión ‘Toddlers & Tiaras’ en Estados Unidos.

Durante la emisión del programa, la niña hizo un gesto que la volvería viral, pues la expresión se convirtió en uno de los memes más conocidos en el mundo de las redes sociales.

La mamá de la menor informó mediante sus redes sociales sobre la muerte de Kailia Posey a la edad de 16 años. Tras darse a conocer la lamentable noticia, comenzó a circular información falsa sobre las causas del deceso.

Algunos internautas indicaron que la joven murió a causa de un accidente automovilístico, por lo que la familia de la niña del meme terminó con las especulaciones y confirmó el verdadero motivo del deceso.

¿De qué murió Kailia Posey, la niña del meme?

La familia de Kailia Posey informó a un medio estadounidense que la menor se suicidó a los 16 años, por lo que pidieron respeto para sobrellevar el doloroso momento.

“Aunque era una adolescente consumada con un futuro brillante por delante, desafortunadamente en un momento impetuoso, tomó la decisión precipitada de poner fin a su vida terrenal”, compartió la familia de la niña del meme.

Sus seres queridos también recordaron la trayectoria de Kailia Posey mencionando que durante su trayectoria ganó innumerables coronas y trofeos.

“Ella ganó innumerables coronas y trofeos después de competir en el circuito de concursos toda su vida. Su aclamado talento como contorsionista la condujo a ofertas de trabajo en giras profesionales y recientemente había sido seleccionada para ser animadora en su escuela secundaria”.

También revelaron que la niña del meme amaba la aviación y aunque en sus planes estaba seguir en el mundo del entretenimiento, por otro lado buscaba obtener una licencia de piloto comercial.

