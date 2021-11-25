Karim Benzema recibe sentencia por chantaje a Mathieu Valbuena

Luego de ser acusado por intento de chantaje contra el jugador francés Mathieu Valbuena, un juez impuso al delantero del Real Madrid, Karim Benzema, pena de prisión suspendida que tendrá que cumplir en caso de reincidencia.

Además de la pena, el Tribunal de Versalles determinó que el jugador deberá pagar 75 mil euros (84 mil dólares).

Sin embargo, el abogado del ex seleccionado nacional, Karim Benzema, dijo al salir de la audiencia esta mañana que apelarán la sentencia.

Estamos bastante atónitos por esta sentencia. La apelación es necesaria.

Gracias a que Karim Benzema aseguró no darse cuenta de que estaba cometiendo un crimen, el futbolista no irá a prisión, pues se apeló el desconocimiento del delito. Así lo declaró su abogado.

En el tribunal se indicó que Karim Benzema no estaba al tanto de las maniobras preliminares. Estamos bastante atónitos por esta sentencia. La apelación es necesaria.

|Instagram: @karimbenzema

¿Cómo inició el caso de Karim Benzema y Mathieu Valbuena?

Todo comenzó en el 2015, cuando Karim Benzema contribuyó para que un amigo suyo iniciará el chantaje hacia el jugador francés Mathieu Valbuena.

En ese año, ambos jugadores eran parte de la Selección de Francia, lo que facilitó el contacto directo entre ambas partes.

El chantaje consistió en amenazar a Mathieu Valbuena con mostrar una cinta sexual en la que aparecía él, por lo que le pidieron dinero a cambio de no difundir el material.

Luego de dar con los responsables, Karim Benzema quedó suspendido de la selección francesa durante cinco años, hasta que Didier Deschamps lo admitió de vuelta la temporada pasada para jugar en la Eurocopa.

Cuál es el futuro de Karim Benzena en la Selección de Francia

De acuerdo con el presidente de la Federación Francesa, la sentencia no tendrá repercusión en la participación futura y presente del jugador de 33 años con el equipo francés.

Con esto, Karim Benzema podrá participar en el Mundial de Qatar del 2022.

En cuanto a los otros acusados de intento de chantaje a Mathieu Valbuena, Zanati fue condenado a 15 meses y a pagar una multa de 300 mil euros, pues era su primer incidente.

Houass recibió 18 meses de prisión suspendida, Angot fue condenado a dos años y, Zouaoui, el amigo y contacto de Karim Benzema, irá a prisión por dos años.