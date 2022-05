Kevin Spacey es acusado de abuso sexual en Inglaterra

El Servicio de la Fiscalía de la Corona Británica (CPC) acusó al actor estadounidense Kevin Spacey de cuatro cargos de abuso sexual contra tres hombres en Inglaterra.

Rosemary Ainslie, directora de la División de Delitos Especiales de CPS informó en un comunicado que tras una investigación de las autoridades británicas, acusaron al actor de cuatro cargos de abuso sexual.

Añadió que también es acusado de obligar a una persona a participar en actividades sexuales sin su consentimiento. Las acusaciones de abuso sexual datan de 2005 a 2013.

“También ha sido acusado de hacer que una persona participe en una actividad sexual con penetración sin su consentimiento. Los cargos siguen a una revisión de la evidencia recopilada por la Policía Metropolitana en su investigación”.

Reuters

La CPC detalló que un hombre interpuso dos denuncias contra Kevin Spacey por una agresión sexual que ocurrió en marzo de 2005. La segunda víctima fue agredida en 2008 y el tercer hombre indicó que fue abusado por el actor en abril de 2013.

Las primeras denuncias de abuso sexual contra Kevin Spacey

Esta no es la primera vez que denuncian al actor ganador de un Oscar por presunto abuso sexual. En noviembre de 2017, el teatro Old Vic de Londres dijo que recibió 20 denuncias contra Kevin Spacey por conducta inapropiada contra 20 hombres que tuvieron contacto con él, entre 1995 y 2013.

Tras salir a la luz dichas acusaciones, Kevin Spacey fue eliminado de la película ‘All the Money in the world’ y de la serie ‘House of cards’, a pesar de que en ese momento negó todas las acusaciones de abuso sexual en su contra.

Roberto Cavazos, un actor que trabajó en el Old Vic, donde Kevin Spacey fue director artístico entre 2004 y 2015, dijo que en 2017 tuvo encuentros con la estrella de Hollywood en ese momento “que bordeaban lo que se podría llamar acoso”.