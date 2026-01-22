Pedrito Sola celebra los 30 años de Ventaneando y recuerda su historia en TV

Con motivo de los 30 años de Ventaneando , Pedrito Sola recordó la historia del programa, los retos de mantenerse al aire a lo largo de este tiempo y el impacto que tuvo en la forma de contar los espectáculos en México.

Durante una entrevista, el conductor destacó que, pese a los cambios de horario y a transmitirse en una franja complicada, Ventaneando ha logrado sostener buenos niveles de audiencia y mantenerse rentable para la televisora.

Sola también habló sobre su trayectoria personal, desde sus estudios en economía hasta su llegada a la televisión, así como de los momentos que marcaron su carrera y lo convirtieron en una figura cercana a nuevas generaciones.

Ventaneando: Un programa que cambió la forma de hablar de espectáculos

Pedrito Sola señaló que antes de Ventaneando , la televisión mexicana abordaba el mundo del espectáculo desde una visión complaciente, sin cuestionamientos ni crítica.

“Era como una sociedad de elogios mutuos”, explicó, al referirse a la época en que una sola televisora dominaba el contenido y los artistas rara vez enfrentaban cuestionamientos públicos.

Con la llegada de Ventaneando , dijo, comenzaron a abordarse errores, conflictos y aspectos personales de los famosos, lo que generó polémica, pero también una fuerte identificación con la audiencia.

El papel clave de Pati Chapoy y TV Azteca

Pedrito Sola destacó la figura de Pati Chapoy como pieza central del éxito del programa, al considerarla un referente del periodismo de espectáculos en México.

Recordó que Pati Chapoy llegó a TV Azteca para apoyar el crecimiento de la empresa y fue clave en la consolidación de los primeros proyectos de ficción y entretenimiento de la televisora.

También subrayó el respaldo de la empresa como un factor determinante para que Ventaneando se mantuviera al aire, a diferencia de otros formatos similares que no lograron consolidarse.

De economista a figura de la televisión

Antes de llegar a la televisión, Pedrito Sola estudió y ejerció la carrera de economía durante más de dos décadas, una decisión que tomó por practicidad y estabilidad laboral, aunque su vocación inicial era la actuación y el teatro.

Relató que durante un tiempo combinó su trabajo como economista con su participación en Ventaneando , hasta que finalmente se dedicó por completo a la televisión.

“Trabajé 27 años como economista y luego me llamaron para hacer esto”, recordó.

La anécdota de la mayonesa y el salto a las redes sociales

Uno de los momentos más recordados de su carrera ocurrió cuando cometió un error durante una mención comercial en vivo, episodio que él mismo pensó que terminaría con su trayectoria en televisión.

Pedrito Sola explicó que tuvo que pagar parte del costo de la mención, pero que ese error marcó un antes y un después en su imagen pública, convirtiéndolo en un personaje viral.

A partir de ahí, su presencia creció en plataformas digitales como YouTube, TikTok e Instagram, donde comenzó a conectar con nuevas generaciones y a colaborar con marcas.

Pedrito Sola y las nuevas generaciones de creadores

Pedrito Sola reconoció que existen creadores de contenido con talento, pero también criticó a quienes, por ganar audiencia, difunden información falsa o exagerada sobre los artistas.

Sobre su futuro, aseguró que su intención es seguir en la televisión mientras pueda hacerlo, sin obsesionarse con el final del programa o de su carrera.

“El día que eso se tenga que acabar, estoy preparado”, dijo.