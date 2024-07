¡Grandes interpretaciones! Conciertos en la historia de La Academia que debes recordar

La espera está por terminar, el escenario y los micrófonos de La Academia 2024 están a nada de dar la ‘bienvenida’ a los alumnos de esta generación. A menos de 20 días de que este reality show inicie sus transmisiones y lleve al espectador de su sala, a un recinto donde podrán seguir el paso de la próxima estrella de la industria musical, es tiempo de recordar los mejores conciertos que marcaron a generaciones.

En Azteca Noticias, continuamos con las mejores entregas y datos que debes conocer antes de que se abra el telón de este reality show musical. En esta edición, te presentaremos los mejores conciertos que marcaron la historia de La Academia.

Uno de los conciertos que más genera nostalgia entre los seguidores de La Academia es, sin duda alguna, la primera presentación de los académicos. El primer show de los alumnos fue protagonizado por Yahir y Alejandro, quienes interpretaron la melodía de Miguel Bosé, “Amante Bandido”.

En la primera generación, otra de las presentaciones que dejó un precedente en las próximas generaciones de los académicos fue la primera final, donde Myriam Montemayor Cruz se coronó después interpretar “The Rose”, en la evaluación en inglés, y “Como la Flor”, en la versión de español.

Durante la final de la segunda generación, el 30 de marzo del 2003, Erika Alcocer Luna, hizo que el público presente se levantara y ovacionara su nombre tras interpretar “All by Myself” de Celine Dion, generando así un grato recuerdo para los espectadores.

En la cuarta generación de La Academia, el ganador, Erasmo Catarino, se ganó el cariño del público y los elogios de los jueces después de que en el cuarto concierto, realizó por primera vez la interpretación de la melodía de los Tigres del Norte, “La Manzanita”.

El toque, el ritmo y su forma de demostrar su talento en el escenario provocó que recibiera excelentes comentarios por parte de los críticos Óscar Sárquiz, Ilse Olivo, Lolita Cortés y Arturo López Gavito.

Luego de estos memorables recuerdos que se registraron en los escenarios de la Academia, te invitamos a que no pierdas detalle del próximo reality show musical que está por comenzar, pues así seguirás formando parte de este fenómeno que deja huella en los recuerdos de los televidentes.

¿Cuándo inicia La Academia 2024?

En días recientes, durante el programa matutino ‘Venga la Alegría', se informó que el estreno de La Academia 2024 abrirá el telón el próximo domingo 21 de julio a las 20:00 horas y será emitido por Azteca Uno.

Además, se reveló que podrás seguir las acciones de los académicos las 24 horas del día en vivo y en directo a través de las plataformas digitales de TV Azteca.

¿Quiénes serán los críticos que impartirán sus reconocimientos y enseñanzas?

Los jueces que impartirán sus aplausos, críticas, reconocimientos y enseñanzas para esta generación de La Academia 2024 son: Lolita Cortés, Arturo López Gavito, Chiquis Rivera y Espinoza Paz.

¿Quiénes son los próximos maestros de La Academia?

En esta edición del 2024, los maestros que se encargarán de que los estudiantes de ‘La Academia’ cumplan sus sueños y den lo mejor en cada puesta en escena serán dirigidos por el director, Héctor Martínez, quien tiene como objetivo tener una generación con un talento fuera de serie, que salgan de lo común, que sean creativos, con locura constructivista y que vivan su pasión, para que toda la gente que los siga, los vea con esa energía.

Martínez tendrá en sus filas a expertos en la materia de la talla de: