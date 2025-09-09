La Fiscalía General de la República (FGR) reveló nuevos detalles sobre una residencia de lujo asegurada en el exclusivo desarrollo habitacional Altozano, en Centro, Tabasco presuntamente vinculada al grupo criminal conocido como “La Barredora”.

La propiedad, que abarca alrededor de una hectárea, sorprendió por los lujos y excentricidades encontrados durante el cateo, pero ¿qué más se sabe?

¿Qué encontraron en la residencia de “La Barredora”?

El operativo realizado el 6 de septiembre permitió asegurar un helicóptero, varios vehículos de lujo y un zoológico privado que incluía una cebra, dos avestruces, ocho guacamayas y tres loros.

En su momento, las autoridades solicitaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) información sobre la legalidad y origen de estos animales exóticos.

En cuanto a las armas decomisadas, que incluyen una larga y seis cortas, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) también realiza las verificaciones correspondientes para determinar su procedencia y legalidad.

Continúan las investigaciones contra “La Barredora”

El cateo de este lugar se da en medio de las investigaciones contra “La Barredora”, el grupo criminal que tiene sus orígenes en Tabasco, y presuntamente liderado por Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública del estado.

De enero a la fecha, 76 presuntos miembros han sido detenidos, entre ellos Arturo “N”, alias “El Vampiro”, y Ulises Pinto, conocido como “El Mamado”.

Tras su captura, estas personas habrían ayudado a las investigaciones como testigos, lo que permitió que la FGR identificara y asegurara la propiedad en Altozano.

Martín Rivera, delegado de la FGR en Tabasco, señaló que se trata de jefes de células criminales, sicarios y extorsionadores, algunos con historial de multihomicidios.

“Estamos hablando de delincuentes con un largo historial criminal que ocupaban posiciones de poder dentro del grupo”, señaló.

Helicóptero, zoológico y autos de lujo: los excesos del cártel “La Barredora” en Tabasco

¿Quién es dueño de la residencia localizada en Centro, Tabasco?

Aunque oficialmente no se ha confirmado la identidad del dueño , datos filtrados a medios indican que la residencia podría pertenecer a Mario “N”, un contratista favorecido con adjudicaciones millonarias durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La propiedad habría servido como un espacio de exhibición de lujo para invitados, con autos de alta gama y un zoológico privado.

Por ahora, la Guardia Nacional ha retirado su presencia, y un discreto dispositivo de la policía preventiva se encarga de la vigilancia de la zona mientras continúan las investigaciones.

