La calle de la basura: “El Vergel” en Iztapalapa: Un basurero a cielo abierto

La calle “El Vergel” en Iztapalapa, lejos de ser un jardín florido, se ha convertido en un foco de infección y un peligro para la salud de sus habitantes. Desde hace años, los vecinos han denunciado la acumulación de basura en las calles, lo que ha generado una situación insostenible que afecta la calidad de vida de todos.

Rosario, una vecina del lugar, lamenta la situación: “Hay muchas moscas y huele muy feo”, comenta con resignación. La basura acumulada en las banquetas impide el paso de los peatones, obligándolos a arriesgarse al caminar por la calle vehicular. Francisco, otro vecino, describe las dificultades que esto representa: “Mira uno que trae las muletas, me tengo que hacer para allá, porque aquí no se puede, me caigo y qué va a pasar...”.

#México | ¿Nos estamos llenando de basura?🗑️



En el país hay cerca de 120 millones de mexicanos y cada uno genera un kilo de basura diario.



En la #CDMX se generan 13 mil 500 toneladas diarias y solo 33% se recicla.@_NinaAndrade y @ArgeliaCastel nos comentan en #PrimeraLínea pic.twitter.com/0SFIzhbvr8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 26, 2024

Según los vecinos, el problema se intensifica por la noche, cuando personas irresponsables arrojan sus desechos en la calle, aprovechando la oscuridad para evitar ser vistos. “Del diario vienen y tiran basura”, afirma Francisco. “En la noche, pasan las camionetas y dejan su basura...”. Las imágenes de una cámara de seguridad confirman estas denuncias, mostrando a individuos arrojando bolsas de basura sin importar las consecuencias.

A pesar de que el personal de limpia pública retira la basura diariamente, la acumulación sigue siendo un problema constante. La señora Antonia, otra vecina, ha decidido tomar cartas en el asunto y se ha convertido en un ejemplo de responsabilidad ambiental. Ella separa sus residuos en dos botes: uno para la basura orgánica y otro para el papel y lo desechable. Además, se encarga de entregarlos directamente al camión recolector para asegurarse de que lleguen al lugar indicado.

Reciclaje: una opción de trabajo

Antonia no solo se preocupa por la limpieza de su calle, sino que también ha encontrado una forma de generar ingresos adicionales. “Lo que hacemos con este plástico lo reciclamos porque lo vendemos, lo que es botella, cartón y lata...”, explica con entusiasmo. Su iniciativa demuestra que la separación de residuos y el reciclaje no solo son beneficiosos para el medio ambiente, sino que también pueden generar un beneficio económico.

Los datos de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) son alarmantes: cada habitante de la Ciudad de México produce alrededor de 1.5 kilogramos de desechos diarios. Sin embargo, debido a la falta de separación y al tiradero indiscriminado en calles como “El Vergel”, solo el 33% de estos residuos pueden ser reutilizados. El resto termina contaminando nuestro ambiente y poniendo en riesgo nuestra salud.

La situación en la calle “El Vergel” bien podría mostrar la falta de conciencia ambiental que impera en algunos sectores de la población. Es urgente tomar medidas más contundentes para combatir este problema, incluyendo campañas de sensibilización, multas para quienes tiren basura en la calle y una mayor inversión en infraestructura para el manejo adecuado de los residuos sólidos.

Es hora de que todos tomemos conciencia de que la basura no es solo un problema de las autoridades, sino de cada uno de nosotros. Solo con el esfuerzo conjunto podremos convertir nuestras calles en lugares más limpios y saludables, y proteger el medio ambiente para las futuras generaciones.