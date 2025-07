Falsificación y desabasto de medicamentos: La realidad de pacientes con cáncer en Veracruz

En Jalapa, Veracruz, la escasez de medicamentos para el cáncer no es un problema exclusivo de los niños; los adultos también enfrentan las graves consecuencias de este desabasto. Actualmente, tres fármacos esenciales no están disponibles en el Centro Estatal de Cancerología del IMSS Bienestar. Esta situación impide que pacientes como Josefina reciban su quimioterapia y quien viaja cinco horas para llegar al hospital, se vio obligada a regresar a casa sin su tratamiento.

Desabasto de medicamentos oncológicos afecta a pacientes adultos en Veracruz

La misma incertidumbre aqueja a Marcelino, quien no sabe cómo hará para costear las medicinas que necesita, dado que el hospital no las tiene. A esta precaria situación se suma una seria acusación por parte de la Secretaría de Salud de Veracruz. La dependencia denunció que la empresa Flexafarm S. A. de C. V. presuntamente vendió medicamentos falsificados al Centro Estatal de Cancerología.

Cofepris revela claves para detectar medicamentos contra el cáncer falsificados

El fármaco en cuestión es la ciclofosfamida, del lote 05803, un medicamento crucial para el tratamiento del cáncer. Tras esta denuncia, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) realizó una revisión en la farmacia del hospital.

Se detectaron supuestas inconsistencias en la tipografía, los colores y el tamaño del medicamento. Además, los empaques contenían la leyenda “prohibida su venta, propiedad del sector salud” y un número telefónico, elementos que levantaron sospechas.

Flexafarm S. A. de C. V. enfrenta acusaciones por vender medicamentos falsificados

Azteca Noticias contactó a la empresa señalada, Flexafarm S. A. de C. V. La compañía se identificó como un laboratorio que asegura contar con el registro sanitario de la ciclofosfamida. Afirmaron tener una relación con la distribuidora Flexafarm y reconocieron la existencia de una denuncia.

Según su testimonio, el área comercial y ellos se trasladaron al hospital para indagar lo sucedido, pero al llegar les informaron que “no había pasado nada”.

Mientras la investigación sobre la presunta falsificación de medicamentos avanza, los pacientes con cáncer son las principales víctimas. No solo luchan contra la enfermedad, sino también contra la frustración y el riesgo que implica la falta de tratamientos esenciales.

Investigación avanza mientras pacientes luchan contra la falta de tratamientos esenciales

El desabasto no se limita a Jalapa; se reporta que hospitales en el puerto de Veracruz y Coatzacoalcos también enfrentan la misma problemática. La incertidumbre sobre cuándo y cómo podrán acceder a sus terapias es una constante para quienes dependen de estos fármacos para su supervivencia.