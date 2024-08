La novela de Manlio Fabio Beltrones no terminar de “cuajar” en la Doctísima Opinión

Claudia Sheinbaum, en su rueda de prensa de ayer, anunció que los gobernadores de Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, y el jefe de gobierno tienen un puesto asegurado en su administración. Pero, ¡oh sorpresa! El único que se queda fuera del juego es Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos, quien ahora tendrá que conformarse con ser diputado.

Mientras tanto, en el mundo del PRI, la situación no es menos divertida. Manlio Fabio Beltrones, decidió que no quiere ser parte de la fiesta de Alito y anunció que no militará en su PRI. Esto provocó que Alejandro Moreno se pusiera un poco más rojo que un tomate y, en una conferencia de prensa, asegurara que Beltrones siempre tuvo el apoyo del partido. Pero, claro, solo hasta que decidió que iba a ser un legislador independiente. ¡Vaya manera de ser “independiente”!.

Así que, mientras algunos se aseguran un lugar en el nuevo gobierno, otros se ven obligados a buscar su propio camino, todo esto en un escenario que parece más una comedia que una política seria.