La Doctísima Opinión: El nuevo nombramiento de Claudia Sheinbaum

Dicen que juntarse es el comienzo, seguir juntos es un progreso y trabajar unidos es un éxito. ¿Será ése el destino de Lázaro Cárdenas Batel tras ser nombrado por Claudia Sheinbaum como nuevo Jefe de la Oficina de Presidencia? Para que no herede usted la duda, escuche La Doctísima Opinión de nuestros atinados expertos.

Hoy fue el cuarto evento dónde Sheinbaum presentó a un miembro de su gabinete. Nombró a Cárdenas Batel como el Jefe de Oficina del Gobierno y habló de su relación con Cuauhtémoc Cárdenas.

“Su trabajo será ayudarme en el seguimiento de los temas estratégicos del gobierno y al mismo tiempo relaciones con distintos sectores”

¿Quién es Lázaro Cárdenas Batel?

Lázaro Cárdenas Batel, ha sido diputado, senador, gobernador de Michoacán y coordinador de asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Su padre, Cuauhtémoc Cárdenas es fundador del PRD y 3 veces candidato a la presidencia; y su abuelo, Lázaro Cárdenas, el expresidente de México y responsable de la expropiación petrolera.

“Tendría que ocasionar en breve tiempo una situación de crisis incompatible no sólo con nuestro progreso sino con la paz misma de la nación. Nada puede justificar con más elocuencia, la larga lucha de sacrificios en la Revolución Mexicana, como la existencia de regiones enteras en las que los hombres de México viven.”, señaló.

Sheinbaum contestó en inglés y español durante el nombramiento

La presentación del gabinete se ha dado en 4 ocasiones y aún faltan 3 secretarías así como la SEDEMA y la SEMAR. Cada vez presentan menos, empezamos con 6, 5, 4 y en esta ocasión fue sólo a 1.

Durante el evento, un medio de Grecia le preguntó en inglés qué significaba para el mundo ser la primera presidenta de México y la candidata contestó en inglés y en español.

“Ser presidenta de México es un símbolo para nuestro continente. He dicho que no llegué sola, todas las mujeres mexicanas llegamos juntas. Y como presidenta, no sólo tengo que serlo (presidenta) sino lograr la agenda de las mujeres en México. En contra de la violencia y por nuestros derechos”