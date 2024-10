La Doctísima Opinión: Ken Salazar cambia de opinión respecto a la reforma judicial, ¿por qué?

Dicen que siempre hay que cambiar antes de que debas cambiar. ¿Por qué el embajador Ken Salazar metió reversa a su postura en torno a la reforma judicial? Para que usted sí se sostenga en lo dicho, escuche La Doctísima Opinión de nuestros atinados expertos: Carolina Rocha, Jaime Guerrero y Vicente Gálvez.

El embajador Ken Salazar estaba asustado por la reforma judicial, pero una vez que se aprobó ya no está asustado y ahora quiere ver cómo podemos trabajar con eso. Y mientras algunos critican que esto es una postura incongruente, el embajador ha dicho que se trata de “una reflexión de la necesidad de reformar el Poder Judicial”, explicó el embajador durante una conferencia de prensa.

Al parecer, después de que le rechazaran la extradición de dos exmiembros de los “Zetas” que está reclamando Estados Unidos, ahora su postura sería algo como “dame que te doy y si no me das ya no te doy nada”.