La Doctísima Opinión: ¿El titular de la Conade, Rommel Pacheco regresará las becas a deportistas?

Dicen que come a gusto y placentero el que deja ayuno a su heredero, ¿irá Rommel Pacheco tras los pasos de la excomisionada del deporte, Ana Gabriela Guevara? Para que usted también se entregue a la zancada, escuche la Doctísima Opinión de nuestros atinados expertos: Carolina Rocha, Jaime Guerrero y Vicente Gálvez.

Quién sabe qué irá a hacer Rommel Pacheco, pero está claro que no quiere correr tan rápido fuera de la luz pública como Guevara luego del odio que la ex titular de la Conade generó entre los deportistas . Hasta el momento, el multimedallista olímpico no quiere pelearse con la prensa, los deportistas y la opinión pública, porque eso finalmente termina en el desempleo.

Después de la última administración, que quedó mal parada, Pacheco ha dado instrucciones de que se regresen las becas a los deportistas. “Venimos a apoyar y la instrucción es que todos los deportistas tengan todo lo necesario, puertas abiertas, comunicación...”, dijo el nuevo titular de la Conade. Con esto se espera que los deportistas mexicanos tengan acceso a lo que es su derecho.